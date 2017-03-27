Консорциум инвесторов — латвийский банк и неназванная частная белорусская компания приобретает 100% акций ПАО «СБЕРБАНК» (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. Об этом сообщает пресс-служба банка.



13 марта в Киеве замуровали вход в одно из отделений Сбербанка. Фото: Гражданский корпус Азов / Facebook

«В Консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня, 27 марта», — говорится в заявлении Сбербанка.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. Это произошло после неоднократных нападений на банки с российским капиталом в Украине. Только за одну неделю в Украине было совершено 26 нападений на украинские отделения Сбербанка.