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Частная компания из Беларуси вместе с латышами купит украинскую "дочку" Сбербанка
27.03.2017 23:53 — Новости Экономики | Tut.by
Консорциум инвесторов — латвийский банк и неназванная частная белорусская компания приобретает 100% акций ПАО «СБЕРБАНК» (Украина), которое является дочерним банком ПАО Сбербанк. Об этом
«В Консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня, 27 марта», — говорится в заявлении Сбербанка.
Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта
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"В Консорциум войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания. Соответствующий юридически обязывающий договор подписан сегодня, 27 марта", - говорится в...
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