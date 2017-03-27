Сеть Бош Авто Сервис совместно с порталом Onliner.by запустила новый сервис для пользователей базы объявлений о продаже автомобилей «Автобарахолка».

Теперь продавцы смогут опубликовать, а покупатели — просмотреть полную информацию о техническом состоянии того или иного автомобиля.

Новый сервис позволяет продавцам при размещении объявления в базе «Автобарахолки» подать заявку на прохождение предпродажной диагностики их автомобиля. Она будет осуществлена силами специалистов Бош Авто Сервис, причем клиент сможет выбрать не только желаемую СТО, но также удобную для себя дату и время посещения.

После завершения проверки чек-лист с описанием технического состояния транспортного средства прикрепляется к объявлению. Чтобы потенциальным покупателям было проще определиться с выбором, все объявления, авторы которых воспользовались сервисом и прошли диагностику, будут выделяться в общем списке специальным знаком. Открыв такое объявление, пользователь сможет моментально получить доступ к достоверной информации о выявленных в ходе проверки нюансах.

Для пользователей «Автобарахолки» специальная стоимость услуги составляет 50 рублей: 17 рублей нужно заплатить в момент отправки заявки посредством банковской карты, остальная сумма уплачивается непосредственно на СТО по факту оказания услуги.

«Классическая схема поиска покупателя или подходящего варианта покупки автомобиля с пробегом связана с серьезными затратами — как временными, так и материальными. Новая услуга позволит продавцам и покупателям быстрее находить друг друга, а компания Bosch в лице сети Бош Авто Сервис готова выступить гарантом того, что все возможные нюансы в состоянии автомобиля будут выявлены и доведены до сведения как владельца, так и покупателя транспортного средства в полном объеме», — отметил эксперт по развитию сервисных концепций Bosch в Республике Беларусь Дмитрий Скакун.

По желанию автовладелец может скрыть результаты диагностики до тех пор, пока выявленные неисправности не будут устранены, а проверка — пройдена повторно.