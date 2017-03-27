В Беларуси пройдет масштабный фитнес-эксперимент Exponenta Active Battle: добровольцы под руководством опытных тренеров будут избавляться от лишнего веса, оттачивать фигуру и снимать стресс.

Состояние каждого участника измерят «до и после», данные систематизируют и проанализируют, а «на выходе» станет ясно, какое из трендовых фитнес-направлений наиболее эффективно, рассказал организатор проекта – производитель обогащенных белком напитков Exponenta.

Участники проекта смогут в течение месяца бесплатно заниматься актуальными видами спорта вместе с опытными инструкторами. Всего задействуют шесть направлений: EMS, бег, силовые тренировки, кросс-фит, бокс и TRX. Для каждого из них будет сформирована отдельная команда. Проект открыт для всех желающих, вне зависимости от пола, возраста, веса или комплекции. Тренировки Exponenta Active Battle начнутся 17 апреля, а заявку на участие можно заполнить на сайте проекта с 27 марта до 9 апреля.

Интенсивная месячная тренировка предполагает занятия с тренером и выполнение домашних заданий. Специалисты разработают индивидуальные программы подготовки в зависимости от участника и его основной цели: похудеть, набрать мышечную массу (подтянуть проблемные части тела) или снять постоянный стресс. Результаты тренировок измерят по различным показателям, в том числе с помощью специального медоборудования.

Тренировки пройдут в столичных спортивных заведениях: студии Fitness Express, зале для кросс-фита DVOR, йога-студии при арт-пространстве «Вверх», беговом клубе Run Club, фитнес-центре Sport Family и клубе Panda. За каждым участником закрепят тренера: так, учить снижать вес с помощью EMS будет Сергей Масло, правильно бегать – Александр Базулько, боксировать – Юрий Пархимчик. В свою очередь освоить подвесной тренинг (TRX) поможет Алена Бирюкова, силовые тренировки – Артем Лукашенко, а кросс-фит – Константин Прудников.

Всех участников будет консультировать диетолог Ольга Авчинникова. Она же поможет сформировать оптимальный рацион питания с низким содержанием жиров и углеводов и высокой концентрацией белков.

«Белорусы в принципе страдают от дефицита белка, но при этом злоупотребляют фастфудом. Такое питание богато простыми углеводами и жирами, но не содержит достаточного количества витаминов, минералов, клетчатки и протеина. Белок необходим, чтобы поддерживать себя в форме и хорошо выглядеть. Во время тренировок без него и вовсе не обойтись, – подчеркнула врач-диетолог Ольга Авчинникова. – Чтобы восполнить суточную потребность в белке, участники будут использовать разнообразные источники: мясо, рыбу, морепродукты, творог, яйца, кисломолочный белковый напиток Exponenta, бобовые, орехи и др. От правильного сбалансированного питания зависит до 50% их успеха».

Пока участники будут бороться с ленью и усталостью, виды спорта и системы физических упражнений будут «соревноваться» между собой. Так, EMS и бег будут конкурировать в снижении лишнего веса, силовые тренировки и кросс-фит – в наборе мышечной массы, а бокс и TRX – в снятии стресса и поднятии настроения. Чтобы ускорить процесс, все участники проекта получат месячный запас напитков Exponenta, которые полностью восполняют дефицит белка в организме, а победители – сертификаты на 500 рублей на шоппинг в магазине adidas.

«Проект социальный и многоуровневый: это и эксперимент, и исследование, и помощь людям, которые еще не пришли в ЗОЖ, – отметили представители Exponenta. – Мы предлагаем всем бесплатно освоить тот вид физической активности, который подходит их организму. Кроме того, мы выясним, какой вид спорта в принципе полезен для решения той или иной задачи: например, как лучше снижать вес – с помощью EMS или бега, помогает ли кросс-фит нарастить мышцы и эффективно ли снимать стресс, боксируя грушу».