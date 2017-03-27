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Ожидание — реальность. Жители «Каскада» поделились впечатлениями о новом квартале: «Запах от завода есть, но уезжать отсюда не хочу»
28.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Алексей, житель дома № 16
— Сюда переехали примерно год назад. В первую очередь «Каскад» понравился расположением — совсем близко метро, центр города, хорошая транспортная доступность. Здорово продумана планировка района. Здесь много уединенных двориков, хорошие детские площадки. Дома не «натыканы» друг на друге, как часто бывает, все в меру.
— В центре квартала открыт новый детский сад. Старшего ребенка туда устроили, дочке еще рановато, поэтому не знаю, насколько легко туда попасть сегодня.
Наш дом новый, не все квартиры еще заселены, поэтому с парковкой тоже пока проблем нет. Знаю, в соседних дворах этот вопрос стоит довольно остро, однако, у нашего дома место для парковки можно найти почти всегда.
– В целом мне все нравится. Каких-то серьезных замечаний в сторону застройщика назвать не могу. Качество строительства на уровне. Из минусов — разве что сильная ветреность. Если внизу на Кальварийской тепло, то у нас часто гуляет холодный ветер.
Жалуются многие на запах с радиаторного завода. И правда, периодически запах появляется. Честно говоря, уже привыкли, не обращаем внимания, но факт остается фактом.
Подводя итог, скажу: лучше, чем здесь, я еще не видел. Много зелени, детских площадок, удачное расположение. Если сравнивать с другими новостройками в Минске, «Каскад» — лучше всего.
Евгений, житель дома № 46
— «Каскад» порекомендовали друзья, многие здесь живут, всем все нравится. Устраивает расположение, наличие детского садика, хорошие площадки — в семье двое малышей, поэтому это немаловажно.
По качеству строительства вопросов нет. Если и возникали какие-то нюансы, то все оперативно решалось. Меня не напрягает ни железная дорога, ни что-либо другое. По-моему, это отличный район с хорошей транспортной доступностью.
— Если сравнить комплекс с другими новостройками, то там и близко нет того, что есть у нас. Здесь всегда можно найти парковочное место. На крайний случай машиноместа сдаются в аренду и продаются в крытом паркинге. Проблем, как в других новых районах, у нас нет.
Инна, жительница дома № 16
— В целом район нравится. Для детей все сделано классно: много детских площадок, садик, школа. Из минусов — иногда в подъездах не очень хорошо убирают, но это вопросы не к застройщику, конечно.
Шум от железной дороги есть, но он меня совершенно не смущает. Все-таки это город, центр, здесь много транспорта — по-другому просто не бывает. Хотите слышать пение птичек — езжайте за город.
— Что касается инфраструктуры, то прямо во дворе есть детский сад, рядом школа. Насколько мне известно, новый корпус начальной школы достроил «Мегаполис» за свой счет. В детский сад мы еще не пошли, поэтому ничего про него не подскажу, а вот школа нам очень нравится. Старшая дочка заканчивает первый класс. Школа отремонтирована, хорошо оснащена — стеклопакеты, чистота, придраться не к чему. Отдельно хочу отметить учителей — с ними нам очень повезло.
Анна, жительница дома № 16
— В «Каскаде» живем около двух лет. В целом все нравится, разве что зелени немного не хватает. Когда покупали квартиру, смотрели промо-видео, так тут зеленые леса шумели, в действительности же — несколько кустиков, за которыми никто не смотрит.
— В плане качества строительства нас все устраивает. Никаких «сюрпризов» за время эксплуатации мы не выявили. Иногда читаешь статьи в интернете — у кого-то трещина пошла, стены кривые — у нас ничего подобного не было.
Нравится отличная транспортная доступность — это одна из причин, почему мы выбрали «Каскад». Здесь все очень близко. До метро — 5 минут пешком. Ради такого расположения можно потерпеть соседство с железной дорогой.
Сейчас наша семья выросла на одного человека, и мы рассматривали варианты расширения, думали, куда можно переехать, и пока ничего другого не выбрали.
Ольга, жительница дома № 4Б
— Здесь живем уже с 2014 года. «Каскад» выбрали из-за расположения и надежной репутации застройщика. До этого проживали во Фрунзенском районе, поэтому не хотелось уезжать из родных мест. Из главных плюсов — приближенность к метро, замечательный двор, масса детских площадок.
— К качеству строительства претензий нет. Не бывает такого, чтобы все было идеально. Ремонт делали сами, многое переделывали, серьезных проблем не обнаружили, все устраивает. Шум от железной дороги — это предсказуемо. Еще до заселения мы знали, что он здесь будет. А вот запах от завода — это, пожалуй, самый главный недостаток данного места.
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Фото: Павел Садовский
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Ожидание — реальность. Жители «Каскада» поделились впечатлениями о новом квартале: «Запах от завода есть, но уезжать отсюда не хочу»
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