– В целом мне все нравится. Каких-то серьезных замечаний в сторону застройщика назвать не могу. Качество строительства на уровне. Из минусов — разве что сильная ветреность. Если внизу на Кальварийской тепло, то у нас часто гуляет холодный ветер.

Жалуются многие на запах с радиаторного завода. И правда, периодически запах появляется. Честно говоря, уже привыкли, не обращаем внимания, но факт остается фактом.

Подводя итог, скажу: лучше, чем здесь, я еще не видел. Много зелени, детских площадок, удачное расположение. Если сравнивать с другими новостройками в Минске, «Каскад» — лучше всего.