|
Гуцериев купил "дочку" Сбербанка в Украине через Беларусь
28.03.2017 09:12 — Новости Экономики | Tut.by
Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке неназванная белорусская компания.
Вчера поздно вечером Сбербанк России
Как
«Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны, — считает председатель правления Norvik Banka Оливер Брамуэлл. — В этом мнении нас поддерживает наш мажоритарный партнер в этом проекте — Саид Гуцериев».
«Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником, Сбербанком РФ, были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — приводит слова Гуцериева пресс-служба латвийского банка.
Что касается Norvik Banka, то его основным акционером является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, бывший президент Бинбанка, который подконтролен семье Михаила Гуцериева.
Собеседники «
Саид Гуцериев, который окончил лондонскую Harrow School и Oxford University, работал в одной из крупнейших мировых компаний — Glencore. Сейчас Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру. Один из таких проектов он
Украинский Сбербанк сегодня — 6-й по величине банк страны, с активами около 2,2 млрд долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов.
AS Norvik Banka находится на 7-м месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской "дочки" Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии