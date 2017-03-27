Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке неназванная белорусская компания.



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Вчера поздно вечером Сбербанк России объявил о продаже украинской «дочки» консорциуму инвесторов — Норвик Банк (Norvik Banka, Латвия) и белорусская частная компания, говорилось в сообщении госбанка. Сделка должна быть закрыта в первом полугодии 2017 года, указано там же.

Как сообщает пресс-служба латвийского Norvik Banka, основным акционером инвестиционного консорциума стала белорусская компания, которая принадлежит гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.

«Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны, — считает председатель правления Norvik Banka Оливер Брамуэлл. — В этом мнении нас поддерживает наш мажоритарный партнер в этом проекте — Саид Гуцериев».

«Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником, Сбербанком РФ, были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — приводит слова Гуцериева пресс-служба латвийского банка.

Что касается Norvik Banka, то его основным акционером является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, бывший президент Бинбанка, который подконтролен семье Михаила Гуцериева.

Собеседники « Коммерсанта » уверяют, что Григорий Гусельников вел переговоры со Сбербанком и ранее, но тогда продавец мог диктовать свои условия, и сделка не состоялась. Цена объявленной вчера сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую «дочку» Сбербанка в 450−680 млн долларов. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев — 55%.

Саид Гуцериев, который окончил лондонскую Harrow School и Oxford University, работал в одной из крупнейших мировых компаний — Glencore. Сейчас Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру. Один из таких проектов он реализует вместе с белорусским IT-предпринимателем Виктором Прокопеней. Российский миллиардер Михаил Гуцериев, известный своими дружескими связями с Александром Лукашенко, реализует в Беларуси проекты в нефтепереработке, недвижимости, строит калийный комбинат.

Украинский Сбербанк сегодня — 6-й по величине банк страны, с активами около 2,2 млрд долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов.

AS Norvik Banka находится на 7-м месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. Это произошло после неоднократных нападений на банки с российским капиталом в Украине. Только за одну неделю в Украине было совершено 26 нападений на украинские отделения Сбербанка. После этих событий самый крупный банк РФ принял решение покинуть Украину.