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Гуцериев купил "дочку" Сбербанка в Украине через Беларусь

28.03.2017 09:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке неназванная белорусская компания.


Фото: Reuters

Вчера поздно вечером Сбербанк России объявил о продаже украинской «дочки» консорциуму инвесторов — Норвик Банк (Norvik Banka, Латвия) и белорусская частная компания, говорилось в сообщении госбанка. Сделка должна быть закрыта в первом полугодии 2017 года, указано там же.

Как сообщает пресс-служба латвийского Norvik Banka, основным акционером инвестиционного консорциума стала белорусская компания, которая принадлежит гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву.

«Мы поддерживаем европейский выбор Украины и верим, что своей работой сможем содействовать будущему экономическому росту страны, — считает председатель правления Norvik Banka Оливер Брамуэлл. — В этом мнении нас поддерживает наш мажоритарный партнер в этом проекте — Саид Гуцериев».

«Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником, Сбербанком РФ, были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — приводит слова Гуцериева пресс-служба латвийского банка.

Что касается Norvik Banka, то его основным акционером является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, бывший президент Бинбанка, который подконтролен семье Михаила Гуцериева.

Собеседники «Коммерсанта» уверяют, что Григорий Гусельников вел переговоры со Сбербанком и ранее, но тогда продавец мог диктовать свои условия, и сделка не состоялась. Цена объявленной вчера сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую «дочку» Сбербанка в 450−680 млн долларов. Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев — 55%.

Саид Гуцериев, который окончил лондонскую Harrow School и Oxford University, работал в одной из крупнейших мировых компаний — Glencore. Сейчас Саид Гуцериев занимается прямыми инвестициями в проекты в различных сферах экономики по всему миру. Один из таких проектов он реализует вместе с белорусским IT-предпринимателем Виктором Прокопеней. Российский миллиардер Михаил Гуцериев, известный своими дружескими связями с Александром Лукашенко, реализует в Беларуси проекты в нефтепереработке, недвижимости, строит калийный комбинат.

Украинский Сбербанк сегодня — 6-й по величине банк страны, с активами около 2,2 млрд долларов и сетью из более чем 150 отделений. Услугами банка пользуется почти 1 млн клиентов.

AS Norvik Banka находится на 7-м месте в Латвии по величине активов и на первом месте в стране по размеру филиальной сети. Услугами банка пользуются более 150 тысяч клиентов.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 16 марта ввел в действие санкции в отношении пяти банков с российским капиталом сроком на год. Под санкции попали Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Bank. Это произошло после неоднократных нападений на банки с российским капиталом в Украине. Только за одну неделю в Украине было совершено 26 нападений на украинские отделения Сбербанка. После этих событий самый крупный банк РФ принял решение покинуть Украину.

 
 
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Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской "дочки" Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид.

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