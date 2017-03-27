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Лукашенко совершит официальный визит в Туркменистан
28.03.2017 10:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 марта направится с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, сообщила пресс-служба главы государства.
Как ожидается, белорусский лидер проведет переговоры с президентом Туркменистана Гарбангулы Бердымухамедовым, которые пройдут в формате "один на один", а затем в расширенном составе.
По информации пресс-службы, стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.
"Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов", — сообщили в пресс-службе.
Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.
На следующий день Александр Лукашенко и Гарбангулы Бердымухамедов посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, строительство которого было недавно завершено белорусской стороной. Главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе завода, а затем ознакомятся с производством.
Соглашение о строительстве в Туркменистане "под ключ" ГОКа по производству 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год было подписано в 2009 году. Стоимость комбината — порядка одного миллиарда долларов. Согласно контракту, ввод в эксплуатацию комбината изначально был намечен на начало 2015 года. Осенью 2016 года Минск и Ашхабад обвинили друг друга в
Туркменистан, взявший курс на индустриализацию, придает этому проекту первостепенное значение.
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Наиболее крупным проектом двустороннего сотрудничества является строительство Гарлыкского комбината калийных удобрений, которое ведет белорусское ОАО...
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