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Лукашенко совершит официальный визит в Туркменистан

28.03.2017 10:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 марта направится с двухдневным официальным визитом в Туркменистан, сообщила пресс-служба главы государства.

Как ожидается, белорусский лидер проведет переговоры с президентом Туркменистана Гарбангулы Бердымухамедовым, которые пройдут в формате "один на один", а затем в расширенном составе.

По информации пресс-службы, стороны планируют обсудить широкий спектр вопросов, представляющих взаимный интерес.

"Особое внимание будет уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов", — сообщили в пресс-службе. 

Планируется, что лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия комплекса зданий посольства Беларуси в Туркменистане.

На следующий день Александр Лукашенко и Гарбангулы Бердымухамедов посетят Гарлыкский горно-обогатительный комбинат, строительство которого было недавно завершено белорусской стороной. Главы государств в торжественной обстановке дадут старт работе завода, а затем ознакомятся с производством.

Соглашение о строительстве в Туркменистане "под ключ" ГОКа по производству 1,4 миллиона тонн калийных удобрений в год было подписано в 2009 году. Стоимость комбината — порядка одного миллиарда долларов. Согласно контракту, ввод в эксплуатацию комбината изначально был намечен на начало 2015 года. Осенью 2016 года Минск и Ашхабад обвинили друг друга в невыполнении взятых на себя обязательств по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Однако стороны смогли согласовать новый срок сдачи объекта — конец марта 2017 года.

Туркменистан, взявший курс на индустриализацию, придает этому проекту первостепенное значение. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Наиболее крупным проектом двустороннего сотрудничества является строительство Гарлыкского комбината калийных удобрений, которое ведет белорусское ОАО...

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