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Арестованный на 15 суток журналист Борозенко объявил голодовку
28.03.2017 10:56 — Новости Экономики | Tut.by
Журналист телеканала «Белсат» Александр Борозенко, задержанный во время акции на День Воли в столице и арестованный на 15 суток, объявил голодовку в знак протеста против незаконного преследования,
Журналист намерен отказываться от еды все время ареста.
Борозенко
Судья вынесла решение —
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Борозенко, задержанный во время акции на День Воли в столице и арестованный на 15 суток, объявил голодовку в знак протеста против незаконного преследования
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