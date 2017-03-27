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Арестованный на 15 суток журналист Борозенко объявил голодовку

28.03.2017 10:56 — Новости Экономики | Tut.by  
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Журналист телеканала «Белсат» Александр Борозенко, задержанный во время акции на День Воли в столице и арестованный на 15 суток, объявил голодовку в знак протеста против незаконного преследования, сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Журналист намерен отказываться от еды все время ареста.

Борозенко задержали на перекрестке с улицей Козлова 25 марта. В протоколе по ст. 17.1 КоАП (Мелкое хулиганство) указано, что мужчина стоял и махал руками, нецензурно выражался. Он все отрицает. На суде милиционеры утверждали: тот журналистом и не представлялся. Сам Борозенко говорит: даже в автозаке показывал удостоверение, при себе имел большой рюкзак на 10 кг с переносной точкой доступа для видеотрансляции, а также камеру.

Судья вынесла решение — 15 суток ареста. Борозенко отбывает наказание в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Также на Окрестина находятся журналисты Марина Костелянченко (15 суток), Сергей Кийко (12 суток), Роман Протасевич (10 суток) и Денис Ивашин (5 суток).

Цена протеста: задержанные на День Воли получили от двух базовых до 25 суток

 
 
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Борозенко, задержанный во время акции на День Воли в столице и арестованный на 15 суток, объявил голодовку в знак протеста против незаконного преследования

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