|
Realt Golden Key 2017. В бой идут региональные агентства недвижимости
28.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Коллектив агентства недвижимости представляют специалисты, имеющие многолетний опыт работы в сфере операций с недвижимым имуществом.
Примечательно, что в агентстве работает несколько отделов: земельный отдел, отдел коммерческой недвижимости, юридический отдел, отдел аренды жилья, квартирный отдел (купля-продажа), которые оказывают риэлтерские услуги клиентам, желающим решить жилищный вопрос в Бресте и брестском регионе.
Агентство активно использует для привлечения клиентов корпоративный сайт, на котором можно ознакомиться с лучшими специалистами агентства и посмотреть отзывы о работе.
Мало того, что офис компании находится в центре города на ул. Республиканской,10Б-55, по Бресту клиентов «Бугриэлт» возят красивые брендированные автомобили агентства.
Молодое и динамично развивающееся
Кроме того, менее чем за 6 месяцев работы ООО «Гид по недвижимости» уверенно заняло 2-е место среди агентств недвижимости г. Гомеля по количеству представленных в экспозиции объектов недвижимости.
Новый и современный офис компании находится в историческом центре города Гомеля, куда удобно добраться из любой точки города.
АН «Гид по недвижимости» уверенно стремится к победе в трех номинациях, в частности, «Старт года», а директор и аттестованный риэлтер Владимир Пелепей участвует в номинации «Специалист года. Риэлтер 2017».
Слоган, который АН «Гид по недвижимости» взяло на вооружение — «ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!».
В компании работает 29 специалистов по риэлтерской деятельности, из них — 8 риэлтеров и 21 агент по операциям с недвижимостью.
АН «Недвижимость линия закона» — обладатель самой большой базы объектов в аренду и на продажу среди агентств недвижимости в Гомеле и большой базы объектов недвижимости в Могилеве.
В Минске находится один офис АН «Недвижимость линия закона», в регионах располагаются 2 офиса — в Гомеле и Могилеве.
Агентство активно начало работать по привлечению клиентов через социальные сети, а также создало собственный видеопроект «Риэлтерское телевидение».
Слоган компании: «НАМ ДОВЕРЯЮТ. ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ».
С момента создания и по настоящее время ООО «Фирма 2К и К» является одной из наиболее компетентных, опытных и крупных риэлтерских компаний Гродненской области. В штате головного отделения фирмы работают аттестованные сотрудники со стажем 17 и более лет.
За этот немалый срок первые клиенты АН «Фирма 2К и К» уже неоднократно обращались для оформления недвижимости для своих детей и внуков, что говорит о доверии и качестве услуг.
Одним из достижений минувшего 2016 года стало заключение в августе договора на эксклюзивную продажу многоквартирного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями. В настоящее время агентством продано почти 80% всех квартир.
За прошедший 2016 год с учетом филиалов ООО «Фирма 2К и К» было оформлено 455 сделок.
Агентство недвижимости «Фирма 2К и К» имеет филиалы в Волковыске и Лиде.
«Лидская недвижимость» осуществляет полный спектр услуг с объектами недвижимости в г. Лиде и Лидском районе: заключение сделок; консультации; подготовка документов; подбор вариантов сделки; купля-продажа; регистрация перепланировок; ввод объектов в эксплуатацию и многое другое.
За годы деятельности «Лидская недвижимость» успела зарекомендовать себя как надежный партнер, чьи сотрудники безупречно знают свое дело и прекрасно ориентируются на рынке недвижимости, обладая при этом полной информацией по актуальным предложениям и спросу.
В штате агентства недвижимости работает 5 человек, в том числе один риэлтер и два агента по операциям с недвижимостью.
Организация работает в строгом соответствии с законодательными нормами и не делает в этом вопросе исключений. Риэлтеры и агенты по операциям с недвижимостью всегда стремятся разработать индивидуальный подход к каждому клиенту независимо от суммы сделки. Благодаря грамотно выстроенной политике в сфере подбора и мотивации персонала, каждый сотрудник агентства четко понимает, как именно должно выглядеть идеальное сотрудничество с клиентом, и старается в процессе работы максимально соответствовать этим принципам. Чем более полной и разносторонней будет полученная потенциальным клиентом информация, тем обоснованнее будет его выбор.
Офис компании находится в очень удобном месте на ул. В. Гостинец. К нему легко добираться из любой части Молодечно.
А еще приятно, что в агентстве работают очень красивые специалисты!
«Могилевград» — это молодой коллектив, который на высоком уровне оказывает услуги, связанные с покупкой, продажей, долевым строительством, арендой и другими сделками с жилой и коммерческой недвижимостью и оберегает своих клиентов от юридических ошибок, длительных очередей, некомпетентности сотрудников различных организаций в процессе купли-продажи недвижимости.
Время умельцев-самоделкиных давно прошло. Если требуется сделать ремонт — вы нанимаете строительную бригаду, починить дверь — слесаря, пошить одежду — швею. Продукты вы покупаете в магазине, образование получаете в школах, лицеях, вузах. За лечением вы обращаетесь к квалифицированному врачу.
Пришло время, когда каждую работу должен выполнять профессионал! Эту работу он любит, знает, за эту работу он несет ответственность. Ведь от качества его работы зависит его репутация, уровень жизни его семьи.
И здесь ООО «Могилевград» силами 5 специалистов помогает могилевчанам решать вопросы с недвижимостью, сохраняя при этом время, деньги и здоровье своих клиентов.
Прием заявок для участия в премии еще можно подать до 14 апреля 2017 года на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В борьбу за звание лучших в рамках премии Realt Golden Key 2017 активно включились региональные агентства недвижимости, которые только присматривались к премии в 2015 году....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии