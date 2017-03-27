



Молодое и динамично развивающееся АН «Гид по недвижимости» оказывает риэлтерские услуги в г. Гомеле и Гомельской области с середины 2016 года, но менее чем за год работы клиентами агентства стали более 200 человек.

Кроме того, менее чем за 6 месяцев работы ООО «Гид по недвижимости» уверенно заняло 2-е место среди агентств недвижимости г. Гомеля по количеству представленных в экспозиции объектов недвижимости.

Новый и современный офис компании находится в историческом центре города Гомеля, куда удобно добраться из любой точки города.

АН «Гид по недвижимости» уверенно стремится к победе в трех номинациях, в частности, «Старт года», а директор и аттестованный риэлтер Владимир Пелепей участвует в номинации «Специалист года. Риэлтер 2017».

Слоган, который АН «Гид по недвижимости» взяло на вооружение — «ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!».