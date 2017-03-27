Последний год на рынках жилья крупных российских городов наблюдается “ползучее” снижение цен на квартиры. Если сравнивать с пиковыми значениями, то в Санкт-Петербурге рублёвые цены опустились на 2,6%, в Екатеринбурге на 12,1%, а в Москве снижение составило 23,6%.

В этих и многих других городах пик рублёвых цен пришелся на начало 2015 года, когда продавцами была предпринята попытка «проиндексировать» цены вслед за стремительно растущим курсом доллара. Это ровным счётом ничего не принесло – покупать квартиры перестали и цены вынужденно двинулись вниз.

Рынок жилья белорусской столицы в последние годы также был падающим, но из-за привязки к доллару средний уровень цен, выраженный в российских рублях, описывал невероятные “пируэты”. За 2014 год рублёвая цена квадратного метра квартир в Минске выросла на 86%. Несколько недель минская недвижимость даже была дороже, чем в Санкт-Петербурге – редчайшее явление, которого не наблюдалось со времён кризиса 1999 года .

После этого рублёвый уровень цен ещё сильно колебался, но тренд уже стал нисходящим: за 2015 год средняя цена квартир в Минске снизилась на 10%, а за 2016-2017 годы она обвалилась ещё на 31%.



