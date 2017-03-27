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"Минсктранс" нашел новое предназначение для недостроенного троллейбусного депо в Уручье

28.03.2017 11:20 — Новости Экономики | Tut.by  
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Троллейбусное депо, которое строил в Уручье российский инвестор, хотят перепрофилировать в автобусное. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказали в «Минсктрансе», на балансе которого теперь состоит объект.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, российская компания «Манолиум-Процессинг» возводила депо на улице Гинтовта, 3 в качестве социальной нагрузки за то, что получила под застройку участок на пересечении Независимости и Машерова. Однако в 2014 году инвестдоговор с компанией расторгли. После суда городу перешло и практически достроенное депо, которое предали на баланс «Минсктранса».

Недавно глава Минска Андрей Шорец говорил, что депо хотят сделать автобусно-троллейбусным, но у «Минсктранса» на сегодня немного другие планы. Здесь намерены разместить автобусный парк № 4. Сейчас он располагается на улице Козлова и в перспективе должен быть вынесен, так как рядом планируется строительство жилого комплекса.

На сегодняшний день готовность троллейбусного парка в Уручье составляет примерно 85%. На его территории площадью около 4 гектаров уже возведены административно-бытовое здание, производственный корпус, подстанция, подведены необходимые коммуникации и готовы линии троллейбусного движения.

 
Теги: Минск
 
 
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