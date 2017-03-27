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Лукашенко: мы можем открыть любую шахту и добывать любые ресурсы

28.03.2017 12:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Реализация белорусскими специалистами проекта по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане – сигнал всему миру о возможностях Беларуси в строительной сфере, заявил резидент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: мы можем открыть любую шахту и добывать любые ресурсы
© Sputnik Владимир Вяткин
Лукашенко совершит официальный визит в Туркменистан

Глава государства 29-31 марта совершит официальный визит в Туркменистан. Главным событием в эти дни станет открытие Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который строился "под ключ" белорусскими специалистами. Накануне визита Лукашенко встретился с председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем, который, будучи ранее премьер-министром, много внимания уделял этому проекту. 

"Мы наконец-то освоили это производство, учитывая, что в советские времена, когда там велись исследования, Советский союз не смог, не рискнул этим заниматься. Это была очень сложная технология в связи с теми грунтами, которые нам пришлось пройти. Но сделали. Значит, технологии у нас солидные", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент заслушал доклад Мясниковича об итогах реализации проекта по строительству Гарлыкского ГОК. Эти итоги главе верхней палаты парламента стали известны во время недавнего визита в Туркменистан.

"Это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту и добывать там не только калийные удобрения, но любые полезные ископаемые шахтным способом. Я уже не говорю, открытым способом. Для нас это был очень важный проект, и хорошо, что мы его завершили", – отметил президент. 

Гарлыкский ГОК возводило "под ключ" на юго-востоке Туркменистана белорусское ОАО "Белгорхимпром". Стоимость комбината – более 1 миллиарда долларов, проектная мощность – 1 миллион 400 тысяч тонн калийных удобрений в год. Ранее курирующий проект вице-премьер Беларуси Анатолий Калинин заявлял, что объект должен быть введен в эксплуатацию в конце марта 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Завершение строительства белорусами "под ключ" Гарлыкского ГОК в Туркменистане – сигнал всему миру о возможностях республики строить такие сложные объекты.

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