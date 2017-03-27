МИНСК, 28 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал с 1 апреля начать массовую поддержку предприятий АПК для ускоренного проведения весенней посевной кампании.



© Sputnik Сергей Пивоваров Массовая посевная кампания началась в Беларуси

Во вторник глава государства встретился с главой верхней палаты парламента Михаилом Мясниковичем, который также является уполномоченным президента по Брестской области. Во время встречи Мясникович проинформировал главу государства о социально-экономическом развитии региона и ходе посевной кампании.

"Мы договорились, что топливом в массовом порядке мы поддержим примерно с 1 апреля, когда вся страна втянется в посевную кампанию. Я подписал все распоряжения, топлива мы добавим. Но это не значит, что оно свалится с неба", – приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Лукашенко также обратил внимание на необходимость ускорить проведение посевной. Это связано с тем, что в ближайшие дни ожидается теплая погода, а значит, на полях появятся первые всходы. "Нам надо поторопиться посеять как можно быстрее. Топливо и погода – два вопроса, на которые надо обращать внимание", – сказал президент.

Как ранее сообщал Sputnik, Минсельхозпрод Беларуси в 2017 году рассчитывает получить урожай зерна по сельхозорганизациям на уровне 8,8 миллиона тонн, а также собрать 1,28 миллиона тонн картофеля и 4,8 миллиона тонн сахарной свеклы, вырастить 528 тысяч тонн овощей. Ведомство уже определило площадь сева яровых культур в сельхозорганизациях – она составил более 2,4 миллиона гектаров.

На проведение весенних полевых работ и подготовку к ним с января по май 2017 года планируется потратить почти 1,7 миллиарда рублей. В документах министерства также отмечается, что в целом на проведение сельхозработ в текущем году не хватает около 1,5 миллиардов рублей, в том числе 775 миллионов на первые пять месяцев года.

По данным на утро понедельника, сельхозорганизации Беларуси приступили к массовому севу яровых культур: ранние яровые и зернобобовые культуры были посеяны на площади 120,5 тысяч гектаров, что составляет почти 13% от плана. В разрезе регионов лидирует Гомельская область, где уже засеяно более 46% площадей. Не началась посевная только в Витебской области, где пока сохраняются неблагоприятные погодные условия.