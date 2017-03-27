Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ему и президенту России Владимиру Путину не нужны посредники для решения имеющихся вопросов. «У нас с Владимиром Владимировичем блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся», — отметил президент, затронув вопрос посредников в отношениях между странами во время встречи с послом Армении Арменом Хачатряном по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси, передает пресс-служба главы государства.



Александр Лукашенко и Армен Хачатрян. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент заявил, что ненавидит посредников: «Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то. Да мы без посредников разберемся с Евросоюзом, с другими государствами и так далее».

«Сегодня уже про Россию говорят, что посредники там нужны между Путиным и Лукашенко. Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего, — заявил глава государства. — Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят».

О Нагорном Карабахе

Президент подчеркнул, что Беларусь и Армения как два государства занимают абсолютно одинаковые позиции по всем вопросам международной повестки дня. Наряду с этим глава государства заметил, что есть и острые вопросы.

«Допустим, Нагорный Карабах. Прямо вам скажу — это не наш вопрос, это не мой вопрос. Нам там делать нечего. Есть стороны конфликтующие, которые должны в этом разобраться. Но когда у меня президент Армении или в Армении спрашивают об этом, или в Азербайджане — президент или азербайджанцы об этом спрашивают — у меня позиция, где бы я ни был, одна: люди достойны жить достойно. Дальше я говорю — не верю, что сегодня в Нагорном Карабахе люди живут хорошо и достойно. Какое это достойно, если ты каждый день чувствуешь, что тебе на голову что-то может свалиться и у тебя жизнь может закончиться. Поэтому наша позиция однозначная — Армения и Азербайджан без всяких посредников, вот это мое личное мнение — не надо этих посредников, ни сильных, ни слабых, должны сесть за стол и решить проблему. Если они захотят кого-то в гаранты взять, они вдвоем пусть определяться. Сегодня есть такой момент, чтобы решить этот вопрос», — заявил он.

Главное, по мнению президента, это люди.

«Нельзя в политику разыгрывать эту карту, когда гибнут люди и бедствуют люди. Вот это наша непреклонная позиция по всем конфликтным точкам в мире. Будь то Украина, будь то Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее. Надо, чтобы людям было хорошо. Что хорошего, если там где-то в Украине, то с одной, то с другой стороны начинают бомбить, и гибнут люди? О чем здесь можно говорить? Я хочу, чтобы Вы как наш близкий друг знали мою позицию. Но это, когда у меня спрашивают. Если не спрашивают, это не мое дело».

Про блогера Лапшина

Президент также высказался по поводу ситуации с экстрадицией блогера Александра Лапшина . Он отметил, что Армения никогда ничего не говорила про Лапшина, а в розыск его объявил Азербайджан.

«Слушайте, причем тут Армения? Да Армения мне про Лапшина никогда ничего не говорила. Был объявлен в розыск одной страной — Азербайджаном. Когда его здесь задержали, я думаю, ну зачем его здесь задержали? Пускай бы он ехал куда угодно. Вот на свою голову проблемы, если уж откровенно говорить. Но задержали. Интерпол знал. Мы сообщили как положено, как законопослушные. Кому мы должны были его передать? Передать тому, кто объявил его в розыск. Более того, это я в первый раз вам скажу и публично — а его и не хотел никто забирать. Это потом уже начали разыгрывать эту карту. Он гражданин трех стран — ни одна из стран на него не претендовала. Нет, надо с больной головы на здоровую перекинуть, и все. Поэтому в любом вопросе есть определенные подтексты, и этот вопрос будут склонять так, как кому-то это выгодно».

Об отношениях с Арменией и Азербайджаном

Президент заявил о хороших взаимоотношениях с обеими странами и выразил недоумение, почему Беларусь должна с Азербайджаном или с Арменией ссориться или ругаться.

«Вы должны знать самое главное — что мы были близкими народами, такими и останемся. К Азербайджану Армения относится по-разному, но это тоже наш близкий народ, государство, с которым мы были в одной стране. Почему мы должны с Азербайджаном или с Арменией ссориться или ругаться? Может быть, мы Азербайджану и Армении когда-нибудь пригодимся. Не посредниками. Но вот когда-нибудь пригодимся. Поэтому, зачем мне лезть далеко туда, куда меня не просят. Это такая позиция, исходя из мудрости и белорусского народа, и армянского», — заявил президент.

Глава государства отметил большой вклад дипломата в развитие двусторонних отношений.

«Вы знаете, какое может быть отношение к человеку, который верой и правдой прослужил единству белорусского и армянского народов в течение 7 лет. Мы всегда чувствовали вашу поддержку и знали, что вы — человек, который любит Беларусь. И в связи с этим я вам как человеку близкому для нашей страны хочу сказать, что армянский народ никогда не был чужим народом».

В свою очередь посол Армении выразил добрые слова в адрес Беларуси и белорусского народа и сказал, что благодарен судьбе за проведенные здесь годы. Он подчеркнул важность того, что есть взаимопонимание между двумя государствами.