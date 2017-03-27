Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 30 марта в Москве встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Владислава Сычевича.



Фото: пресс-служба правительства России

«Руководители правительств обсудят актуальные вопросы взаимодействия как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях», — говорится в сообщении.

Напомним, за последнее время между Беларусью и Россией накопилось немало неразрешенных проблем: до сих пор не решен нефтегазовый конфликт , Россельхознадзор запретил поставки говядины из Минской области, а Александр Лукашенко пригрозил главе российского ведомства уголовным делом.