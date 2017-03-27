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Встреча Кобякова и Медведева пройдет 30 марта в Москве

28.03.2017 13:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 30 марта в Москве встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Владислава Сычевича.


Фото: пресс-служба правительства России

«Руководители правительств обсудят актуальные вопросы взаимодействия как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях», — говорится в сообщении.

Напомним, за последнее время между Беларусью и Россией накопилось немало неразрешенных проблем: до сих пор не решен нефтегазовый конфликт, Россельхознадзор запретил поставки говядины из Минской области, а Александр Лукашенко пригрозил главе российского ведомства уголовным делом.

 
 
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"Руководители правительств обсудят актуальные вопросы взаимодействия как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях", - говорится в сообщении.

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