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Встреча Кобякова и Медведева пройдет 30 марта в Москве
28.03.2017 13:36 — Новости Экономики | Tut.by
Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 30 марта в Москве встретится с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает
«Руководители правительств обсудят актуальные вопросы взаимодействия как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях», — говорится в сообщении.
Напомним, за последнее время между Беларусью и Россией накопилось немало неразрешенных проблем: до сих пор не решен
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"Руководители правительств обсудят актуальные вопросы взаимодействия как в двустороннем формате, так и в интеграционных объединениях", - говорится в сообщении.
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