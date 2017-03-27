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Курсы валют: российский рубль побил рекорд по росту
28.03.2017 15:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 мар — Sputnik. Российский рубль побил рекорд стоимости на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник.
Нацбанк установил официальные курсы валют:
Таким образом, на торгах 28 марта евро несколько подешевел. Российский рубль — наоборот, достиг максимального за последние месяцы значения и побил своеобразный "рекорд" стоимости. Стоимость доллара также поднялась.
Корзина валют во вторник немного подорожала — на 0,08%.
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Стоимость российского рубля и доллара выросла в Беларуси на торгах во вторник.
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