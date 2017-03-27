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Новая критика ЕС в адрес Беларуси: Не должно быть арестов за то, что люди говорят, что думают

28.03.2017 17:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Западные политики и чиновники выступили с очередной критикой в адрес белорусских властей за силовой разгон акций протеста на День Воли. Они потребовали немедленно освободить всех задержанных и арестованных.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает, что люди, которые вышли на улицы на День Воли «реализовали право на свободу мнений». Силовое противостояние этому и задержания, в том числе журналистов, он назвал неадекватной реакцией.

Глава МИД ФРГ высказался за скорейшего освобождение всех арестованных.

«Не должно быть никаких необоснованных арестов и решений судов только за то, что люди говорят, что думают, — заявил Зигмар Габриэль. — Открытое общество должно быть толерантно к различным мнениям и не может противостоять обсуждению критических вопросов. Ответственные органы должны не только уважать право на мирные демонстрации и свободу мнений, но и обеспечивать то, чтобы люди могли им воспользоваться».

«С большой обеспокоенностью» силовой разгон акции протеста 25 марта восприняли и в польском Министерстве иностранных дел. Дипломаты также потребовали освободить задержанных и «положить конец насилию со стороны правоохранительных органов» в отношении граждан.

«Превентивные задержания и аресты, запугивание журналистов и активистов независимых организаций, которые произошли на прошлой неделе, включая обыск офиса правозащитного центра „Весна“ (лишен регистрации. — Прим. TUT.BY), а также создание барьеров на подходах к месту проведения демонстрации в Минске являются примерами нарушения фундаментальных гражданских свобод и прав человека в Беларуси», — говорится в заявлении польского МИД.

Главы правительств Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) приняли в Варшаве совместное заявление, в котором обвинили власти Беларуси и России в нарушении права граждан на проведение протестных демонстраций, сообщает ТАСС.

«С беспокойством наблюдаем репрессии правительств России и Беларуси по отношению к мирным и законным протестам в последние дни. Призываем, чтобы правительства двух стран отказались от нарушения права на свободу собраний и ассоциаций», — сказала на итоговом брифинге премьер-министр Польши Беата Шидло.

С похожим критическим заявлением сегодня выступили и участники VIII сессии трехсторонней парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины.

Ранее и другие европейские и американские политики осудили действия белорусских властей. В ответ на это МИД нашей страны заявил, что действия силовиков в отношении демонстрантов были «абсолютно адекватными», а европейским политикам посоветовали обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.

Напомним, 25 марта во время митинга на День Воли в Минске, силовики устроили жесткий разгон участников несанкционированной акции. По оценкам правозащитников, было задержано более семисот человек. Некоторых из них после составления протоколов отпускали домой, вчера прошли первые суды. Участники акции получили штрафы и административные аресты.

 
Теги: Минск
 
 
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Западные политики и чиновники выступили с очередной критикой в адрес белорусских властей за силовой разгон акций протеста на День Воли. Они потребовали...

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