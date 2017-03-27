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Новая критика ЕС в адрес Беларуси: Не должно быть арестов за то, что люди говорят, что думают
28.03.2017 17:00 — Новости Экономики | Tut.by
Западные политики и чиновники выступили с очередной критикой в адрес белорусских властей за силовой разгон акций протеста на День Воли. Они потребовали немедленно освободить всех задержанных и арестованных.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль
Глава МИД ФРГ высказался за скорейшего освобождение всех арестованных.
«Не должно быть никаких необоснованных арестов и решений судов только за то, что люди говорят, что думают, — заявил Зигмар Габриэль. — Открытое общество должно быть толерантно к различным мнениям и не может противостоять обсуждению критических вопросов. Ответственные органы должны не только уважать право на мирные демонстрации и свободу мнений, но и обеспечивать то, чтобы люди могли им воспользоваться».
«С большой обеспокоенностью» силовой разгон акции протеста 25 марта
«Превентивные задержания и аресты, запугивание журналистов и активистов независимых организаций, которые произошли на прошлой неделе, включая обыск офиса правозащитного центра „Весна“ (лишен регистрации. — Прим. TUT.BY), а также создание барьеров на подходах к месту проведения демонстрации в Минске являются примерами нарушения фундаментальных гражданских свобод и прав человека в Беларуси», — говорится в заявлении польского МИД.
Главы правительств Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) приняли в Варшаве совместное заявление, в котором обвинили власти Беларуси и России в нарушении права граждан на проведение протестных демонстраций,
«С беспокойством наблюдаем репрессии правительств России и Беларуси по отношению к мирным и законным протестам в последние дни. Призываем, чтобы правительства двух стран отказались от нарушения права на свободу собраний и ассоциаций», — сказала на итоговом брифинге премьер-министр Польши Беата Шидло.
С похожим критическим заявлением сегодня выступили и участники VIII сессии трехсторонней парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины.
Ранее и другие европейские и американские политики
Напомним, 25 марта во время митинга на День Воли в Минске, силовики устроили
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Западные политики и чиновники выступили с очередной критикой в адрес белорусских властей за силовой разгон акций протеста на День Воли. Они потребовали...
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