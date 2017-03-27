Западные политики и чиновники выступили с очередной критикой в адрес белорусских властей за силовой разгон акций протеста на День Воли. Они потребовали немедленно освободить всех задержанных и арестованных.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль считает , что люди, которые вышли на улицы на День Воли «реализовали право на свободу мнений». Силовое противостояние этому и задержания, в том числе журналистов, он назвал неадекватной реакцией.

Глава МИД ФРГ высказался за скорейшего освобождение всех арестованных.

«Не должно быть никаких необоснованных арестов и решений судов только за то, что люди говорят, что думают, — заявил Зигмар Габриэль. — Открытое общество должно быть толерантно к различным мнениям и не может противостоять обсуждению критических вопросов. Ответственные органы должны не только уважать право на мирные демонстрации и свободу мнений, но и обеспечивать то, чтобы люди могли им воспользоваться».

«С большой обеспокоенностью» силовой разгон акции протеста 25 марта восприняли и в польском Министерстве иностранных дел. Дипломаты также потребовали освободить задержанных и «положить конец насилию со стороны правоохранительных органов» в отношении граждан.

«Превентивные задержания и аресты, запугивание журналистов и активистов независимых организаций, которые произошли на прошлой неделе, включая обыск офиса правозащитного центра „Весна“ (лишен регистрации. — Прим. TUT.BY), а также создание барьеров на подходах к месту проведения демонстрации в Минске являются примерами нарушения фундаментальных гражданских свобод и прав человека в Беларуси», — говорится в заявлении польского МИД.

Главы правительств Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) приняли в Варшаве совместное заявление, в котором обвинили власти Беларуси и России в нарушении права граждан на проведение протестных демонстраций, сообщает ТАСС .

«С беспокойством наблюдаем репрессии правительств России и Беларуси по отношению к мирным и законным протестам в последние дни. Призываем, чтобы правительства двух стран отказались от нарушения права на свободу собраний и ассоциаций», — сказала на итоговом брифинге премьер-министр Польши Беата Шидло.

С похожим критическим заявлением сегодня выступили и участники VIII сессии трехсторонней парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины.

Ранее и другие европейские и американские политики осудили действия белорусских властей. В ответ на это МИД нашей страны заявил , что действия силовиков в отношении демонстрантов были «абсолютно адекватными», а европейским политикам посоветовали обратить внимание на работу своих правоохранительных органов при разгоне массовых демонстраций.

Напомним, 25 марта во время митинга на День Воли в Минске, силовики устроили жесткий разгон участников несанкционированной акции . По оценкам правозащитников, было задержано более семисот человек. Некоторых из них после составления протоколов отпускали домой, вчера прошли первые суды. Участники акции получили штрафы и административные аресты.