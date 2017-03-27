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Правительство определилось с новыми донорами Фонда Нацразвития по итогам года
28.03.2017 17:16 — Новости Экономики | Tut.by
Правительство
В перечне — Гродненская табачная фабрика «Неман» (15,1 млн рублей), Гомельтранснефть «Дружба» (13,7 млн рублей), Белгосстрах, Белэксимгарант и Национальная перестраховочная организация (по 3 млн рублей), «Мозырьсоль» (1 млн рублей) и другие.
Постановлением установлено, что высокорентабельные предприятия выплатят в бюджет установленные суммы равными долями с апреля по июль 2017 г.
Согласно белорусскому законодательству, высокорентабельные организации отчисляют в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за определенный период сверх тех сумм, которые перечисляются в бюджет согласно законодательству.
По результатам работы за первое полугодие 2016 года плательщиками в фонд
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