Сформированный Банком портфель ресурсов за счет средств семейного капитала к началу 2017 года превысил 290 млн долларов. Об этом говорится в пресс-релизе банка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2016 году банком проведена работа по переориентации вложений средств семейного капитала с инструментов финансового рынка во вложения инвестиционного характера (кредиты и корпоративные облигации), доля которых в структуре сформированного за счет средств семейного капитала портфеля активов на конец 2016 года достигла 84%. В прошедшем году за счет данного ресурсного источника профинансирован ряд проектов, включая пополнение парка воздушных судов авиакомпании «Белавиа» и строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска. Ранее были профинансированы инфраструктурные проекты Белорусской железной дороги на сумму 50 млн долларов. Почему именно эти проекты?

— В проекте «Большая семья» прописана схема, которая должна обеспечить возврат вложенных Министерством финансов средств. Чтобы схема работала, кредиты в валюте должны выдаваться под определенные ставки, которые сегодня никак не являются льготными. Когда три года назад мы задумывали проект и моделировали финансовую схему, то ставки 8−9% [годовых в валюте] для белорусского рынка были льготными. Сегодня ряд банков выдает крепким заемщикам валютные кредиты под 7% годовых. Поэтому оказалось сложно найти большое количество проектов, которые бы соответствовали предъявляемым критериям вложения средств семейного капитала. Как итог средства семейного капитала работают в основном в инфраструктурных проектах, — сказал TUT.BY предправления Банка развития Сергей Румас.

По его словам, каждый месяц в банк поступает около 15 млн долларов средств семейного капитала. «Наши службы осуществляют отбор проектов, куда мы можем вложить средства. В работе постоянно есть 5−6 проектов. Принято несколько решений по проектам частных компаний. Но еще не наступили сроки выборки средств», — сказал Румас.

За два года за семейным капиталом обратилось почти 30 тысяч семей, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Напомним, семейный капитал «заработал» в Беларуси с 1 января 2015 года. Его размер составляет 10 тысяч долларов. Право на поддержку имеют граждане Беларуси при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. При этом как минимум троим детям в семье не должно быть больше 18 лет.

Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите в Беларусбанке. Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин, и они привязаны к ставке LIBOR. Процентная ставка по депозитам семейного капитала сегодня составляет 1,1780% годовых. До начала использования начисленного семейного капитала эти средства управляются Банком развития.

В бюджете на 2016 год траты на семейный капитал составили 2 триллиона неденоминированных рублей.