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Как "матерился" арестованный журналист Борозенко

28.03.2017 15:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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27 марта судья Московского района Татьяна Мотыль на основании показаний милиционеров дала 15 суток ареста оператору «Белсата» Александру Борозенко по статье о мелком хулиганстве. Телеканал опубликовал видео задержания журналиста, снятое им самим.

На суде милиционер Вариончик сказал, что Александр Борозенко выкрикивал нецензурную брань и не представлялся журналистом. Другой омоновец Артем Михалевич сказал, что Борозенко высказывал «недовольства» против декрета № 3.

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Видео: Белсат

Это видео было продемонстрировано и в суде. На нем путь журналисту и другим прохожим на тротуаре преграждают сотрудники ОМОН, отправляют к припаркованному рядом автозаку.

— Журналисты! — говорит Борозенко.

— Все, заходите, — указывает дубинкой на машину человек в форме.

Оператор идет туда и у входа снова повторяет:

— Удостоверение показать? Ребята, журналистское удостоверение показать? Все, могу идти? Журналист!

Рукой его приглашают пройти в автомобиль:

— Ну, снимайте!

Александр Борозенко входит с камерой в темный автозак.

Но судья Татьяна Мотыль не нашла оснований не верить сотрудникам милиции и отправила Борозенко на 15 суток ареста. Журналист объявил голодовку.

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На суде милиционер Вариончик сказал, что Александр Борозенко выкрикивал нецензурную брань и не представлялся журналистом.

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