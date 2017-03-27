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Как "матерился" арестованный журналист Борозенко
28.03.2017 15:36 — Новости Экономики | Tut.by
27 марта судья Московского района Татьяна Мотыль на основании показаний милиционеров
На суде милиционер Вариончик сказал, что Александр Борозенко выкрикивал нецензурную брань и не представлялся журналистом. Другой омоновец Артем Михалевич сказал, что Борозенко высказывал «недовольства» против декрета № 3.
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Это видео было продемонстрировано и в суде. На нем путь журналисту и другим прохожим на тротуаре преграждают сотрудники ОМОН, отправляют к припаркованному рядом автозаку.
— Журналисты! — говорит Борозенко.
— Все, заходите, — указывает дубинкой на машину человек в форме.
Оператор идет туда и у входа снова повторяет:
— Удостоверение показать? Ребята, журналистское удостоверение показать? Все, могу идти? Журналист!
Рукой его приглашают пройти в автомобиль:
— Ну, снимайте!
Александр Борозенко входит с камерой в темный автозак.
Но судья Татьяна Мотыль не нашла оснований не верить сотрудникам милиции и отправила Борозенко на 15 суток ареста. Журналист
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На суде милиционер Вариончик сказал, что Александр Борозенко выкрикивал нецензурную брань и не представлялся журналистом.
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