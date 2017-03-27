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Налоговики предлагают регионам еще активнее искать резервы поступлений в бюджет

28.03.2017 21:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Министерство по налогам и сборам Беларуси предлагает регионам активизировать совместную работу по поиску резервов поступлений платежей в бюджет. Такую инициативу сегодня озвучила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая, которая приняла участие в выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам в Логойске, передает БЕЛТА.

«Очень важно иметь обратную связь, в том числе с регионами, плательщиками. Это нужно, чтобы знать, в каком направлении можно найти те или иные дополнительные резервы поступлений в бюджет, за счет чего можно расширять доходные источники, которых не хватает. Резервы очень важны и их необходимо искать совместными усилиями», — сказала Элла Селицкая.

Замминистра напомнила, что в 2016 году план доходов консолидированного бюджета в Беларуси был выполнен на 100,5%, однако план был скорректирован. Элла Селицкая подчеркнула необходимость продолжения работы по оптимизации налоговых льгот. Однако, по ее мнению, более принципиальной задачей является стимулирование появления новых субъектов хозяйствования и создание новых рабочих мест. Для развития малого и среднего предпринимательства созданы специальные привлекательные режимы налогообложения. Среди них упрощенная система налогообложения. По данным на 1 января 2017 года, этой системой пользовались 47% плательщиков от числа состоящих на учете в налоговых органах.

Важным резервом в увеличении количества налоговых поступлений в бюджет Элла Селицкая назвала рост численности индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог. В этом же списке и самозанятость. Так, количество самозанятых в стране увеличилось в два раза за последние три года. Рост их числа прогнозируется после принятия нормативного документа, расширяющего перечень видов деятельности, которыми плательщики могут заниматься без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.

 
 
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"Резервы очень важны и их необходимо искать совместными усилиями", - сказала замминистра финансов.

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