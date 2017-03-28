|
Неутомимый Данкверт: Россельхознадзор снова «прошелся» по Беларуси
28.03.2017 20:57 — Новости Экономики | БДГ
Россельхознадзор не пустил в Россию очередную партию говядины, а глава ведомства снова выразил претензии к тому, как в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты.
Российское надзорное ведомство не пропустило в Россию 20 тонн белорусской замороженной говядины производства филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо. Груз был возвращен обратно: его завернули на автодороге Гомель-Брянск в пункте пропуска «Красный камень».
Сообщается, что российская сторона обнаружила на полутушах говядины (которая сопровождалась ветеринарными сертификатами) следы от срезанных ветеринарных клейм. Не удовлетворило российскую сторону и санитарное состояние мяса, а также температурный режим при перевозке.
Ранее у ведомства уже были претензии к говядине: Беларусь обвини в реэкспорте украинского мяса. Однако есть у РФ и другие претензии к Беларуси. Как сообщил
«Мы глубоко озабочены тем, что данные белорусской статистики о поставках отдельных видов растениеводческой продукции в РФ не соответствуют информации, которая находится в информационной системе Россельхознадзора. Эта система отражает то, что проходило через контрольно-пропускные пункты, это реальные объемы поставок», - заявил Данкверт, добавив, что статистика свидетельствует в пользу того, что часть поставок шла в обход контрольно-пропускных пунктов.
Ранее российское надзорное ведомство приняло решение о
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор не пустил в Россию очередную партию говядины, а глава ведомства снова выразил претензии к тому, как в РФ через Беларусь поставляются санкционные...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии