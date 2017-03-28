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Неутомимый Данкверт: Россельхознадзор снова «прошелся» по Беларуси

28.03.2017 20:57 — Новости Экономики | БДГ  
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Россельхознадзор не пустил в Россию очередную партию говядины, а глава ведомства снова выразил претензии к тому, как в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты.

Российское надзорное ведомство не пропустило в Россию 20 тонн белорусской замороженной говядины производства филиала «Столинзаготпромторг» Столинского райпо. Груз был возвращен обратно: его завернули на автодороге Гомель-Брянск в пункте пропуска «Красный камень».

Сообщается, что российская сторона обнаружила на полутушах говядины (которая сопровождалась ветеринарными сертификатами) следы от срезанных ветеринарных клейм. Не удовлетворило российскую сторону и санитарное состояние мяса, а также температурный режим при перевозке.

Ранее у ведомства уже были претензии к говядине: Беларусь обвини в реэкспорте украинского мяса. Однако есть у РФ и другие претензии к Беларуси. Как сообщил «Интерфаксу» руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, значительная часть овощей и фруктов из Беларуси поступает в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов, так как продукция приходит из «санкционных» стран.

«Мы глубоко озабочены тем, что данные белорусской статистики о поставках отдельных видов растениеводческой продукции в РФ не соответствуют информации, которая находится в информационной системе Россельхознадзора. Эта система отражает то, что проходило через контрольно-пропускные пункты, это реальные объемы поставок», - заявил Данкверт, добавив, что статистика свидетельствует в пользу того, что часть поставок шла в обход контрольно-пропускных пунктов. 

Ранее российское надзорное ведомство приняло решение о введении запрета на поставки в РФ белорусских сыров с ряда предприятий. Россия также заявляла о реэкспорте Беларусью говядины и говяжьих субпродуктов из Украины. Минск все обвинения отрицает, а президент Александр Лукашенко даже поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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