МИНСК, 28 мар — Sputnik. Минск рассчитывает на расширение сотрудничества со Всемирным банком, заявил в Минске во вторник первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

Он отметил позитивную динамику взаимодействия Беларуси и Всемирного банка за последние годы.



© Sputnik Виталий Аньков Беларусь и Всемирный банк договорились о совместном проекте в сфере ЖКХ

"В рамках реализации стратегии партнерства с группой Всемирного банка на 2014-2017 годы начата реализация семи новых проектов на общую сумму около 650 миллионов долларов", — сказал первый вице-премьер. Он также добавил, что Беларусь рассчитывает и в дальнейшем рассматривать банк в качестве стратегического партнера на фоне сложившихся доверительных отношений.

Матюшевский подчеркнул, что за четверть века совместной работы банк инвестировал в реализацию совместных проектов в Беларуси более 1,6 миллиарда долларов.

В свою очередь старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам Кайл Питерс отметил, что в банк в последние годы нарастил объем оказываемой поддержки республики. Он добавил, что стороны находятся в процессе разработки новой стратегии по оказании поддержки Беларуси на 2018-2021 годы.