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Беларусь рассчитывает расширить сотрудничество со Всемирным банком

28.03.2017 20:26 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар — Sputnik. Минск рассчитывает на расширение сотрудничества со Всемирным банком, заявил в Минске во вторник первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский.

Он отметил позитивную динамику взаимодействия Беларуси и Всемирного банка за последние годы.

Беларусь рассчитывает расширить сотрудничество со Всемирным банком
© Sputnik Виталий Аньков
Беларусь и Всемирный банк договорились о совместном проекте в сфере ЖКХ

"В рамках реализации стратегии партнерства с группой Всемирного банка на 2014-2017 годы начата реализация семи новых проектов на общую сумму около 650 миллионов долларов", — сказал первый вице-премьер. Он также добавил, что Беларусь рассчитывает и в дальнейшем рассматривать банк в качестве стратегического партнера на фоне сложившихся доверительных отношений.

Матюшевский подчеркнул, что за четверть века совместной работы банк инвестировал в реализацию совместных проектов в Беларуси более 1,6 миллиарда долларов.

В свою очередь старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам Кайл Питерс отметил, что в банк в последние годы нарастил объем оказываемой поддержки республики. Он добавил, что стороны находятся в процессе разработки новой стратегии по оказании поддержки Беларуси на 2018-2021 годы.

 
Теги: Минск
 
 
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Стороны разрабатывают стратегию совместного развития до 2021 года, за 25 лет ВБ инвестировал в Беларусь более 1,6 миллиарда долларов.

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