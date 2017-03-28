Сумма сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка латвийскому банку и белорусской компании составила чуть меньше ее капитала — примерно 130 миллионов долларов, сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на свои источники.



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«По словам источников „Ъ“, речь идет примерно о $ 130 млн. Это сопоставимо с капиталом украинского ПАО „Сбербанк“, который, согласно международной отчетности за январь-сентябрь 2016 года, составляет $ 144 млн (более поздние данные отсутствуют). Все средства, по словам источников „Ъ“, поступят покупателю сразу после вступления в силу договора купли-продажи. Согласно сообщению Сбербанка, сделка должна быть закрыта до конца первого полугодия», — пишет издание, отмечая, что сумма сделки официально не раскрывалась, а стороны комментировать детали сделки отказались.

Газета также сообщает, что переговоры с консорциумом Сбербанк вел с конца 2016 года. Изначально была заявлена большая сумма сделки (ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую «дочку» Сбербанка в 450−680 млн долларов — прим. TUT.BY), но на цену повлияли санкции против российских банков, введенные украинским президентом Петром Порошенко в середине марта, а также блокирование отделений офисов радикалами в разных городах Украины. Это привело к тому, что Сбербанк уступил в цене для того, чтобы ускорить сделку.

Также Григорий Гусельников в эфире радио «Эхо Москвы» заявил, что после завершения сделки по продаже украинской «дочки» Сбербанка актив будет переименован в Norvik Bankа, основным акционером которого он является.

«Он будет переименован. По всей видимости, он будет носить имя Norvik Bankа, потому что он будет дочерним по отношению к европейскому Norvik Bankа», — сказал Гусельников. По его словам, смена бренда сработает в интересах и покупателя, и продавца.

Напомним, накануне Сбербанк России объявил о продаже украинской «дочки» консорциуму инвесторов — Норвик Банк (Norvik Banka, Латвия) и белорусской частной компании.

Мажоритарным акционером консорциума, договорившегося о покупке украинской «дочки» Сбербанка, стал сын Михаила Гуцериева Саид. Именно ему принадлежит участвующая в сделке неназванная белорусская компания.

Вторым участником консорциума стал латвийский банк Norvik Banka, его основным акционером является гражданин Великобритании Григорий Гусельников, бывший президент Бинбанка, который подконтролен семье Михаила Гуцериева.

Григорий Гусельников (через Norvik Banka) приобретет 45%, Саид Гуцериев — 55% украинской «дочки» Сбербанка.