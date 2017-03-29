Как взять кредит без официального трудоустройства?*

Пойти на ответственный шаг и взять кредит не каждый решится на кредит может не каждый.При предоставлении денег в пользование своим клиентам банки предъявляют серьезные требования. Одним из основных является наличие рабочего места, достижение определенного возраста и предоставление пакета документов. Однако предоставить справку об официальном трудоустройстве может не каждый житель Беларуси. Что же делать тем, кто все-таки желает получить деньги для решения личных задач.

Все кредиты в Беларуси выдаются банками под определенные требования. Чем более лояльные условия созданы для клиента, тем выше процентная ставка. Такой подход понятен – финансовому учреждению нужно убедиться в платежеспособности. Если человек не может ее доказать, то риски банка повышаются. Для их «перекрытия» процентная ставка повышается. Чаще всего банки предлагают безработным:

- Выдачу денег на небольшой срок.

- Предоставление небольших сумм.

- Применение повышенных ставок.

При заключении договора обратите внимание, что при получении кредита безработному проценты и выплаты включают в себя различные платежи, комиссию и страховку.

Условия предоставления кредита без справок

В зависимости от положения клиента могут быть предложены различные условия. Проще всего взять без справок кредит под:

- поручительство,

- залог.

В последнем случае кредитный договор предполагает, что при отказе платить субъекта по долгам, залоговое имущество или недвижимость переходит в собственность банка. Финансовые учреждения достаточно быстро рассматривают такие заявки, если залоговое имущество обладает приличной стоимостью и находится в нормальном состоянии. Вместе с тем получить по такой программе можно только от 80 процентов стоимости предложенного объекта. В качестве залога могут выступать:

- жилые и коммерческие помещения,

- транспорт,

- дорогая бытовая техника,

- драгоценные металлы и другое.

Если вы решили взять кредит без справок, но с поручительством, то необходимо принести письменное подтверждение о том, что поручитель берет на себя полную ответственность по исполнению договора. Это касается тех случаев, когда клиент банка не может по каким-либо причинам заплатить долг. Поручитель несет солидарную ответственность с заемщиком. Например, если человек не сделал платеж по кредиту, это делает поручитель.

Кредитные карты

Если нужна небольшая сумма, то гражданам Беларуси можно получить кредитную карту, которую можно получить без поручителей, оформив онлайн-заявку на портале. Вы получите ответы сразу от нескольких банков Беларуси, поэтому сможете выбрать подходящий вариант.

Более лояльные условия предоставляются держателям зарплатных карт или банковского счета, на который регулярно идут платежи. Обычно первый назначенный лимит по карте минимальный. Если человек своевременно вносит платежи, сумма может быть увеличена.

Таким образом, взять кредит без официального трудоустройства можно. Меньшие процентные ставки при хорошем залоговом имуществе. Во всех остальных ситуациях банк рассматривает каждый случай в индивидуальном порядке.

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