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Данкверт ответил Генпрокуратуре Беларуси

29.03.2017 09:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт дал ответы на вопросы Генеральной прокуратуры Беларуси о причинах запрета ввоза белорусских продуктов, направив все пояснения в Генпрокуратуру РФ, которая ведет переписку с белорусским надзорным ведомством.

В начале февраля этого года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора. После этого МВД Беларуси начал доследственную проверку действий чиновников ведомства в отношении белорусских предприятий. В рамках проверки Генпрокуратура Беларуси направила российским коллегам вопросы к Данкверту.

Данкверт ответил Генпрокуратуре Беларуси
© Sputnik Иван Руднев
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"Ключевые вопросы были о причинах запрета поставок мясных и молочных продуктов с ряда предприятий. Мы со своей стороны предоставили подробный отчет по всем нарушениям, которые мы выявляли, проведенным задержаниям продукции, по отклонениям, выявленным в результате лабораторного анализа. Это довольно большой пакет документов, ответы совершенно рядовые", — приводит в среду российская газета "Известия" слова пресс-секретаря Россельхознадзора Юлии Мелано.

По ее словам, вопросы касались причин ограничений в отношении животноводческой продукции из Беларуси. В ответе перечислены все случаи и основания для каждого конкретного случая.

В частности, отвечая на вопрос о последних ограничениях по поставкам говядины с предприятий Минской области, Данкверт пояснил, что у российских ветеринаров имелись подозрения: часть продукции после повторной упаковки и перемаркировки поступала в РФ через Беларусь из Европы и Украины. Однако, заметил Данкверт, белорусская сторона не расследовала подобные факты. В Россельхознадзоре сочли, что продукция неизвестного происхождения представляет угрозу с точки зрения биологической безопасности.

"Известия" также отмечают, что в пресс-службе Генпрокуратуры РФ во вторник не смогли уточнить, получено ли письмо Данкверта и в какие сроки информация может быть направлена белорусским коллегам.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Россельхознадзора объяснил причины запрета на ввоз белорусской мясной и молочной продукции, направив письмо в Генпрокуратуру РФ, которая и ведет переписку...

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