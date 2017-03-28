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Из Беларуси после Дня Воли депортируют двух украинцев
29.03.2017 10:14 — Новости Экономики | Tut.by
В Минске во время протестов были задержаны трое граждан Украины. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток,
Одного украинца привлекли к административной ответственности, его действия квалифицировали как мелкое хулиганство, сказал дипломат.
Пока задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.
Напомним, в первом случае речь идет о Руслане Терещенко. Милиция задержала его во время Дня Воли в Минске и составила протокол по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица). Судья Камушкин
Днем ранее МИД Украины
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Пока задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.
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