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Из Беларуси после Дня Воли депортируют двух украинцев

29.03.2017 10:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске во время протестов были задержаны трое граждан Украины. Двоих суд постановил депортировать на родину, еще одного арестовали на 15 суток, сообщает ВВС Украина со ссылкой на представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

Одного украинца привлекли к административной ответственности, его действия квалифицировали как мелкое хулиганство, сказал дипломат.

Пока задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

Напомним, в первом случае речь идет о Руслане Терещенко. Милиция задержала его во время Дня Воли в Минске и составила протокол по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (Неповиновение законному требованию должностного лица). Судья Камушкин вынес решение о 15 сутках административного ареста.

Днем ранее МИД Украины отправил ноту в МИД Беларуси для получения информации о причинах и обстоятельствах задержания.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока задержанные находятся в центре изоляции правонарушителей в Минске.

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