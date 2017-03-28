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Совмин назвал организации, которые поделятся прибылью с государством

29.03.2017 10:30 — Новости Экономики | БДГ  
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Правительство определило компании, которые перечислят в бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за 2016 год.

Согласно постановлению Совмина №226 от 27 марта 2017 года, в указанный перечень входит 34 организации среди которых: открытые акционерные общества «КБ-Радар», «Беларуськалий», «Мозырьсоль», «Гродненская табачная фабрика «Неман», «Гомельтранснефть», «Полоцктранснефть Дружба», республиканские унитарные предприятия «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Республики Беларусь», «Белорусская универсальная товарная биржа», Белорусский научно-исследовательский институт транспорта «Транстехника», информационно-рекламное коммунальное унитарное предприятие «Мингорсправка», коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельоблтеплосеть».

Гродненская табачная фабрика «Неман» перечислит в фонд 15 млн 111 тыс. рублей, ОАО «Гомельтранснефть «Дружба» - 13 млн 715 тыс. компании«Белгосстрах», «Белэксимгарант» и Белорусская национальная перестраховочная компания - по 3 млн. ОАО «Мозырьсоль» - 1 млн рублей, 558-й авиационный завод 500 тыс., КБ «Радар» 300 тыс., ОАО «Медпласт» 250 тыс. и специализированное монтажно-эксплуатационное унитарное предприятие Мингорисполкома 220 тыс.

«Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерству транспорта и коммуникаций, Министерству финансов, Государственному военно-промышленному комитету, Государственному комитету по имуществу, Государственному комитету по стандартизации, Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром», Белорусскому государственному концерну по нефти и химии, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты высокорентабельными организациями, которые находятся в их подчинении (входят в их состав) либо акции (доли в уставных фондах) которых переданы им в управление, в республиканский бюджет части прибыли (дохода). Министерству финансов до 31 января 2018 г. необходимо представить в Совет Министров Республики Беларусь сведения о выполнении настоящего постановления», - сообщает пресс-служба правительства.

 
 
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Правительство определило компании, которые перечислят в бюджетный фонд национального развития часть прибыли по результатам работы за 2016 год.

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