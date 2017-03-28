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Всемирный банк готовит новую стратегию поддержки Беларуси

29.03.2017 10:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Всемирный банк (ВБ) приступил к разработке новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси со стороны группы банка на 2018-2021 годы.

"Одна из причин, по которой я приехал сюда, состоит в том, что сейчас мы находимся в начале процесса разработки и согласования с вами новой стратегии", - заявил 28 марта на встрече с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским старший вице-президент ВБ по операционным вопросам Кайл Питерс, передает БелТА.

Он отметил, что в последние годы Всемирный банк увеличил объемы поддержки Беларуси. Сейчас, по его словам, у ВБ с Беларусью большая программа проектов в образовании, здравоохранении, энергетике, водоснабжении, транспорте, развитии инфраструктуры, управлении госфинансами. При этом портфель проектов в Беларуси относится к более эффективно реализуемым по сравнению со многими другими странами, что подтверждает серьезность намерений Минска, подчеркнул Кайл Питерс.

В свою очередь Василий Матюшевский отметил, что за 25 лет совместной работы Всемирный банк инвестировал более 1,6 млрд долларов на реализацию совместных проектов в энергетике, укреплении транзитного потенциала, обеспечении экологической устойчивости и благосостояния населения. В рамках стратегии на 2014-2017 годы началась реализация 7 новых проектов на общую сумму около 650 млн долларов, в том числе в области здравоохранения и образования.

Первый вице-премьер выказал надежду на дальнейшее сотрудничество с банком. "Хотелось бы выразить уверенность, что в новой стратегии мы сможем существенно увеличить объем операций банка в Беларуси и успешно реализовать немало знаковых проектов", - заявил он.

Напомним, что во Всемирном банке считают, что в 2017 году рецессия в Беларуси сохранится, однако спад ВВП уменьшится по сравнению с 2016. Восстановление белорусской экономики там ожидают в 2018 году.

Между тем Александр Лукашенко провел 16 марта встречу с главой миссии Международного валютного фонда Питером Долманом. «Спасибо, что приехали в Беларусь и пришли по моей просьбе для того, чтобы мы могли с вами обсудить буквально 1-2 вопроса», - заявил президент Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Всемирный банк (ВБ) приступил к разработке новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси со стороны группы банка на 2018-2021 годы.

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