МИНСК, 29 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко позитивно оценивает намерение Всемирного банка разработать новую страновую стратегию для республики и считает, что это дает государству альтернативу для поддержки экономики.

В среду глава государства встретился со старшим вице-президентом Всемирного банка по операционным вопросам Кайлом Питерсом. В ходе встречи он поблагодарил ВБ за помощь и поддержку в реализации значимых проектов, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

"Очень хорошо, что мы с вами сотрудничаем, и, видимо, вы не имеете больших претензий к нам. Мы с вами реализовали амбициозную программу и сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык", — сказал президент. Он подчеркнул, что готовность ВБ сотрудничать с госсектором дает стране альтернативу в выборе источников для поддержки национальной экономики.

"Ваша работа в Беларуси дает возможность опираться не только на один-два источника поддержки нашей экономики, социальных проектов, бюджета, но и в целом на очень мощную поддержку Всемирного банка. Вот за это я вам прежде всего благодарен", — подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, когда нет альтернативы, нет выбора, очень сложно строить экономические отношения внутри и выстраивать социальную политику. Белорусский президент заметил, что сейчас страна реализует программу с ВБ почти на 1 миллиард долларов, и заверил, что Беларусь и впредь будет выполнять свои обязательства по совместным проектам с ВБ.

По данным пресс-службы главы государства, за время работы с Беларусью ВБ инвестировал в белорусскую экономику более 1,6 миллиарда долларов. Как ранее сообщал Sputnik, во вторник с представителем ВБ встретился первый вице-премьер Беларуси Василий Матюшевский. В ходе встречи он подчеркнул, что Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества со Всемирным банком.

"В рамках реализации стратегии партнерства с группой Всемирного банка на 2014-2017 годы начата реализация семи новых проектов на общую сумму около 650 миллионов долларов", — сказал первый вице-премьер. Он также добавил, что Беларусь рассчитывает и в дальнейшем рассматривать банк в качестве стратегического партнера на фоне сложившихся доверительных отношений.

Со своей стороны Кайл Питерс отметил, что банк в последние годы нарастил объем оказываемой республике поддержки. Он добавил, что стороны находятся в процессе разработки новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси на 2018-2021 годы.