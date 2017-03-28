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Лукашенко поблагодарил Всемирный банк за помощь и поддержку в реализации значимых проектов

29.03.2017 11:53 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко на встрече со старшим вице-президентом Всемирного банка по операционным вопросам Кайлом Питерсом поблагодарил Всемирный банк за помощь и поддержку в реализации значимых проектов. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Очень хорошо, что мы с вами сотрудничаем, и, видимо, вы не имеете больших претензий к нам, — заметил глава государства. — Мы с вами реализовали амбициозную программу и сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык».

«Главное состоит в том, что вы своими действиями в Беларуси даете нам альтернативу», — добавил Александр Лукашенко. «Ваша работа в Беларуси дает возможность опираться не только на один-два источника поддержки нашей экономики, социальных проектов, бюджета, но и в целом на очень мощную поддержку Всемирного банка. Вот за это я вам прежде всего благодарен», — подчеркнул глава государства.

По его словам, когда нет альтернативы, нет выбора, очень сложно строить экономические отношения внутри и выстраивать социальную политику. «Когда есть выбор, альтернатива, больше возможностей прийти к успеху», — убежден президент.

 
 
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"Очень хорошо, что мы с вами сотрудничаем, и, видимо, вы не имеете больших претензий к нам", - заметил глава государства.

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