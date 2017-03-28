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Всемирный банк обсуждает с Беларусью девять программ на миллиард долларов

29.03.2017 12:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Все программы Всемирного банка реализуются в Беларуси очень качественно, заявил старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам Кайл Питерс на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Гость отметил, что, находясь в Беларуси, смог увидеть, как «строятся программы, которые Всемирный банк реализует». «Все программы реализуются очень качественно», — подчеркнул он.

«Мой нынешний визит также связан с развитием и утверждением новой страновой программы для Беларуси на следующие три-четыре года», — сообщил Кайл Питерс. Старший вице-президент Всемирного банка добавил, что сейчас на повестке дня девять программ общей суммой около $ 1 млрд. Они касаются инфраструктуры, водоснабжения, энергетики, транспортной сферы, начинается сотрудничество в области образования.

 
 
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Они касаются инфраструктуры, водоснабжения, энергетики, транспортной сферы, начинается сотрудничество в области образования.

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