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Всемирный банк обсуждает с Беларусью девять программ на миллиард долларов
29.03.2017 12:15 — Новости Экономики | Tut.by
Все программы Всемирного банка реализуются в Беларуси очень качественно, заявил старший вице-президент Всемирного банка по операционным вопросам Кайл Питерс
Гость отметил, что, находясь в Беларуси, смог увидеть, как «строятся программы, которые Всемирный банк реализует». «Все программы реализуются очень качественно», — подчеркнул он.
«Мой нынешний визит также связан с развитием и утверждением новой страновой программы для Беларуси на следующие три-четыре года», — сообщил Кайл Питерс. Старший вице-президент Всемирного банка добавил, что сейчас на повестке дня девять программ общей суммой около $ 1 млрд. Они касаются инфраструктуры, водоснабжения, энергетики, транспортной сферы, начинается сотрудничество в области образования.
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Они касаются инфраструктуры, водоснабжения, энергетики, транспортной сферы, начинается сотрудничество в области образования.
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