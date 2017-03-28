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Спецдокладчик ООН призвал Минск прекратить репрессии

29.03.2017 12:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Специальный докладчик ООН по правам человека в Беларуси «возмущен репрессиями правительства против мирных демонстрантов, неправительственных организаций, журналистов и представителей политической оппозиции». Миклош Харасти призвал власти прекратить запугивания и насилие, сообщает Центр новостей ООН.


Миклош Харасти. Фото: un.org

Харасти отмечает, что «репрессивные меры в отношении десятков местных и международных правозащитников, предпринятые 25 и 26 марта, стали продолжением жестокого подавления мирных демонстраций, прокатившихся по стране, начиная с начала февраля».

Миклош Харасти подчеркнул, что сотни демонстрантов подверглись физическому насилию, были арестованы без всяких оснований и затем были либо осуждены на тюремное заключение вплоть до двух недель, или приговорены к штрафу.

— События, произошедшие в минувшие выходные, явно демонстрируют преднамеренный характер репрессивных мер и неприкрытое возвращение правительства к прежней политике массовых репрессий против граждан, которые отстаивают или помогают другим отстаивать свои права, закрепленные в Конституции и в международных договорах.

Харасти особенно потрясли рейды на офисы НГО, таких как «Весна», в ходе которого применялось физическое насилие. «При этом на три дня пропал оппозиционер Николай Статкевич, которого в итоге выпустили из КГБ», — отмечается в сообщении спецдокладчика ООН.

— Еще две недели назад вместе с другими экспертами в области прав человека я предупреждал, что правительство президента Лукашенко, которое и раньше жестоко подавляло любые проявления несогласия, скорее всего, будет совершать нарушения.

Он добавил, что будет бдительно следить за ситуацией и призвал международное сообщество начать диалог с белорусскими правозащитниками и всеми, кто выступает за мирные демократические перемены.

Напомним, Минск не признает мандата спецдокладчика по правам человека ООН и не пускает его в страну.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Миклош Харасти подчеркнул, что сотни демонстрантов подверглись физическому насилию, были арестованы без всяких оснований.

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