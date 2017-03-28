Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 марта встретился со старшим вице-президентом Всемирного банка по операционным вопросам Кайлом Питерсом и заявил, что нашел с организацией общий язык.

Глав государства поблагодарил ВБ за помощь и поддержку в реализации значимых проектов. «Мы с вами реализовали амбициозную программу и сегодня разрабатываем новый план, новую стратегию сотрудничества. Это говорит о том, что мы нашли общий язык», - сказал он, сообщили в Администрации президента .

По словам Лукашенко, своими действиями Всемирный банк позволяет Беларуси опираться не только на один-два источника поддержки белорусской экономики. Он отметил, что, когда нет альтернативы, то очень сложно строить экономические отношения внутри и выстраивать социальную политику, а «когда есть выбор, альтернатива, больше возможностей прийти к успеху».

Напомним, что Всемирный банк (ВБ) приступил к разработке новой стратегии по оказанию поддержки Беларуси со стороны группы банка на 2018-2021 годы.