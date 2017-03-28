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Беларусь провела очередной раунд переговоров по вступлению в ВТО

29.03.2017 12:50 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Белорусская делегация провела в Женеве очередной раунд двусторонних переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Беларусь начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут страну в организации, и выступили с инициативой возобновления переговоров.

Беларусь провела очередной раунд переговоров по вступлению в ВТО
© AFP/ FABRICE COFFRINI
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"Проведены встречи с восемью странами — членами ВТО, в ходе которых удалось сузить объем несогласованных вопросов и создать предпосылки для завершения двусторонних переговоров с рядом стран в первой половине 2017 года", — сообщили в пресс-службе МИД.

Там проинформировали, что с руководством Департамента по присоединению новых стран ВТО обсуждались дальнейшие шаги по продвижению переговорного процесса на многостороннем треке. В том числе обсуждались вопросы подготовки проекта Доклада Рабочей группы — это один из важнейших итоговых документов для присоединения к ВТО — и проведение 9-го заседания Рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО во второй половине 2017 года.

Как ранее сообщал Sputnik, в январе в Женеве прошло заседание Рабочей группы по вступлению Беларуси, где его участники подчеркнули свою стратегическую заинтересованность в том, чтобы Беларусь стала членом организации. Ожидается, что следующее заседание Рабочей группы ВТО по вступлению Беларуси состоится во второй половине 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе переговоров удалось сократить перечень несогласованных вопросов, теперь Минск рассчитывает завершить двусторонние переговоры с рядом стран до июля.

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