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Belarus ICT Start-up Award: приглашаются стартапы, инвесторы

29.03.2017 13:18 — Новости Экономики | БДГ  
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Конкурс проводится в рамках XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017". Финал конкурса – "День инвестора" состоится 20 апреля 2017 в Минске.

Объявленное мероприятие призвано дать возможности для получения инвестиций и финансирования бизнесам на ранней стадии развития.

К участию приглашаются стартапы, инвесторы и специалисты в различных отраслях.

Конкурс стартап-проектов «Belarus ICT Start-up Award» проводится в три этапа:

  • Отборочный тур;
  • Курс тренингов для подготовки к финальному мероприятию «День инвестора»;
  • Презентация проектов перед инвесторами в рамках «Дня инвестора».

Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 апреля (включительно), регистрация осуществляется по ссылке

На Дне Инвестора вас ожидают презентации стартапов, консультации с экспертами-предпринимателями, мастер-классы по привлечению инвестиций и финансирования, призы и много нетворкинга.

Участники, прошедшие предварительный отбор, будут проинформированы об этом не позднее 12 апреля 2017.

 
Теги: Минск
 
 
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