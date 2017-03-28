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Belarus ICT Start-up Award: приглашаются стартапы, инвесторы
29.03.2017 13:18 — Новости Экономики | БДГ
Конкурс проводится в рамках XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017". Финал конкурса – "День инвестора" состоится 20 апреля 2017 в Минске.
Объявленное мероприятие призвано дать возможности для получения инвестиций и финансирования бизнесам на ранней стадии развития.
К участию приглашаются стартапы, инвесторы и специалисты в различных отраслях.
Конкурс стартап-проектов «Belarus ICT Start-up Award» проводится в три этапа:
Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 10 апреля (включительно), регистрация осуществляется по
На Дне Инвестора вас ожидают презентации стартапов, консультации с экспертами-предпринимателями, мастер-классы по привлечению инвестиций и финансирования, призы и много нетворкинга.
Участники, прошедшие предварительный отбор, будут проинформированы об этом не позднее 12 апреля 2017.
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Конкурс проводится в рамках XXIV Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям "ТИБО-2017". Финал конкурса...
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