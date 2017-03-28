﻿ Металлурги США просят ограничить импорт катанки из Беларуси и еще 9 стран. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Металлурги США просят ограничить импорт катанки из Беларуси и еще 9 стран

29.03.2017 13:46 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американские производители катанки Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel подали в Министерство торговли США иск, в котором потребовали провести антидемпинговое расследование импорта катанки из углеродистой и легированной стали из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи, сообщает Platts.


Кроме того, американские металлурги обвиняют конкурентов из Италии и Турции в получении незаконных субсидий. Под этим истцы понимают предоставление экспортных кредитов, займов государственных институтов развития, грантов и льготных налоговых ставок, отмечает ресурс «Металлоснабжение и сбыт».

«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», — говорится в сообщении американских компаний.

По данным американских таможенных органов, в 2016 г. в США поступило из-за рубежа 1,42 млн т катанки, что примерно соответствует показателям 2014−2015 гг. Из них 386,6 тыс. т или 27,2% пришлось на Канаду, а 642,6 тыс. т или немногим более 45% — из десяти стран, которым грозят санкции. При этом средняя цена упала на 32%.

Размер демпинговой маржи, насчитанной американскими металлургами, для Беларуси составляет 179,07−304,94%, для РФ — 216,5−821,4%, для ЮАР — 159,35−164,08%, для Великобритании — 88,25%, для Италии — 26,36%, для Южной Кореи — 41,72%-53,09%, для Испании — 32,64%, для Турции — 45,10%, для Украины — 21,64%-61,64%, для ОАЭ — 69,57%.

Министерство торговли должно в течение 20 дней решить, будет ли оно начинать антидемпинговое и компенсационное расследование в соответствии с иском. Комиссия по международной торговле, в свою очередь, в течение 45 дней должна вынести предварительное решение относительно нанесения импортными поставками ущерба или угрозы нанесения ущерба национальным производителям.

В целом американские металлурги рассчитывают, что окончательное решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин будет принято весной 2018 года.

Напомним, в конце 2016 года Евросоюз установил пошлины на импорт арматуры для бетона (арматурных прутьев и стержней для бетона) из Беларуси, чтобы противодействовать «чрезмерно низким ценам». Стоит отметить, что это временное решение, на полгода. Сейчас продолжается расследование. Решение о постоянно действующей антидемпинговой пошлине, которая обычно вводится сроком на пять лет, должно быть принято до 20 июня.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из углеродистой и легированной стали из данных стран нанесли вред американским...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Belarus ICT Start-up Award: приглашаются стартапы, инвесторы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика