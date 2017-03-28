Американские производители катанки Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel подали в Министерство торговли США иск, в котором потребовали провести антидемпинговое расследование импорта катанки из углеродистой и легированной стали из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи, сообщает Platts .





Кроме того, американские металлурги обвиняют конкурентов из Италии и Турции в получении незаконных субсидий. Под этим истцы понимают предоставление экспортных кредитов, займов государственных институтов развития, грантов и льготных налоговых ставок, отмечает ресурс « Металлоснабжение и сбыт ».

«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», — говорится в сообщении американских компаний.

По данным американских таможенных органов, в 2016 г. в США поступило из-за рубежа 1,42 млн т катанки, что примерно соответствует показателям 2014−2015 гг. Из них 386,6 тыс. т или 27,2% пришлось на Канаду, а 642,6 тыс. т или немногим более 45% — из десяти стран, которым грозят санкции. При этом средняя цена упала на 32%.

Размер демпинговой маржи, насчитанной американскими металлургами, для Беларуси составляет 179,07−304,94%, для РФ — 216,5−821,4%, для ЮАР — 159,35−164,08%, для Великобритании — 88,25%, для Италии — 26,36%, для Южной Кореи — 41,72%-53,09%, для Испании — 32,64%, для Турции — 45,10%, для Украины — 21,64%-61,64%, для ОАЭ — 69,57%.

Министерство торговли должно в течение 20 дней решить, будет ли оно начинать антидемпинговое и компенсационное расследование в соответствии с иском. Комиссия по международной торговле, в свою очередь, в течение 45 дней должна вынести предварительное решение относительно нанесения импортными поставками ущерба или угрозы нанесения ущерба национальным производителям.

В целом американские металлурги рассчитывают, что окончательное решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин будет принято весной 2018 года.

Напомним, в конце 2016 года Евросоюз установил пошлины на импорт арматуры для бетона (арматурных прутьев и стержней для бетона) из Беларуси, чтобы противодействовать «чрезмерно низким ценам». Стоит отметить, что это временное решение, на полгода. Сейчас продолжается расследование. Решение о постоянно действующей антидемпинговой пошлине, которая обычно вводится сроком на пять лет, должно быть принято до 20 июня.