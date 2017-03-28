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Металлурги США просят ограничить импорт катанки из Беларуси и еще 9 стран
29.03.2017 13:46 — Новости Экономики | Tut.by
Американские производители катанки Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel подали в Министерство торговли США иск, в котором потребовали провести антидемпинговое расследование импорта катанки из углеродистой и легированной стали из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи, сообщает
Кроме того, американские металлурги обвиняют конкурентов из Италии и Турции в получении незаконных субсидий. Под этим истцы понимают предоставление экспортных кредитов, займов государственных институтов развития, грантов и льготных налоговых ставок, отмечает ресурс «
«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», — говорится в сообщении американских компаний.
По данным американских таможенных органов, в 2016 г. в США поступило из-за рубежа 1,42 млн т катанки, что примерно соответствует показателям 2014−2015 гг. Из них 386,6 тыс. т или 27,2% пришлось на Канаду, а 642,6 тыс. т или немногим более 45% — из десяти стран, которым грозят санкции. При этом средняя цена упала на 32%.
Размер демпинговой маржи, насчитанной американскими металлургами, для Беларуси составляет 179,07−304,94%, для РФ — 216,5−821,4%, для ЮАР — 159,35−164,08%, для Великобритании — 88,25%, для Италии — 26,36%, для Южной Кореи — 41,72%-53,09%, для Испании — 32,64%, для Турции — 45,10%, для Украины — 21,64%-61,64%, для ОАЭ — 69,57%.
Министерство торговли должно в течение 20 дней решить, будет ли оно начинать антидемпинговое и компенсационное расследование в соответствии с иском. Комиссия по международной торговле, в свою очередь, в течение 45 дней должна вынести предварительное решение относительно нанесения импортными поставками ущерба или угрозы нанесения ущерба национальным производителям.
В целом американские металлурги рассчитывают, что окончательное решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин будет принято весной 2018 года.
Напомним, в конце 2016 года Евросоюз
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Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из углеродистой и легированной стали из данных стран нанесли вред американским...
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