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Пробная эксплуатация месторождений янтаря планируется в Беларуси в 2017 году

29.03.2017 13:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Пробная добыча янтаря планируется в Беларуси в 2017 году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

«В 2017 году планируется пробная эксплуатация месторождений янтаря. Это тоже один из новых для Беларуси ресурсов, который подлежит освоению. В процессе этих работ будет определен объем залежей янтаря», — сказал Андрей Ковхуто.

По предварительным оценкам, объем запасов янтаря может составить десятки тысяч тонн. Проект будет реализовываться в Жабинковском районе.

Также в 2017 году продолжатся работы в области поиска новых месторождений нефти. «У нас уже есть определенные предпосылки и достаточно перспективные в этом отношении объекты», — отметил Андрей Ковхуто.

Он отметил, что добыча нефти в Беларуси в 2016 году увеличилась до 1 645 тыс. т. «Добыча нефти в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 8 тыс. т. Наметилась тенденция роста», — добавил министр. В 2016 году осуществлялась разработка 59 месторождений нефти.

 
 
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По предварительным оценкам, объем запасов янтаря может составить десятки тысяч тонн. Проект будет реализовываться в Жабинковском районе.

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