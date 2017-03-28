12 апреля в Минске пройдет третья международная англоязычная конференция Venture Day – уникальное событие для стартапов, разработчиков, инвесторов и менторов. Мероприятие собирает более 500 участников из Беларуси, Литвы, Польши, Финляндии, Украины и России.

Организатором конференции выступает группа компаний «БЕЛБИЗ», партнер – Агентство США по международному развитию (USAID).

Спикерами выступают известные IT-предприниматели, инвесторы, успешные стартапы, представители акселераторов и корпораций. В 2017 году организаторы собрали самый сильный состав участников за всё время проведения Venture Day.

Майк Бутчер

Бывший редактор европейского подразделения TechCrunch, сейчас колумнист портала. Майка называют одним из самых влиятельных людей в области технологий по опросам The Daily Telegraph, GfK NOP, The Independent, Wired. Бутчер – основатель лондонского акселератора TechHub, помогающего начинающим ИТ-предпринимателям создавать, развивать и масштабировать свои продукты.

Аркадий Добкин

Основатель и генеральный директор EPAM Systems. Его компания стала первым в истории из региона Центральной и Восточной Европы поставщиком услуг в сфере ИТ, разместившим свои акции на NYSE. Открыв компанию EPAM в 1993 году, Аркадий вместе соучредителем Леонидом Лознером и командой вывел её на IPO в феврале 2012 года. Выручка компании за 2016 год составила 1,16 млрд долларов (+26,9%). Аркадий занимает 6 место в свежем рейтинге «ТОП-200 бизнесменов Беларуси».

Татьяна Маринич

Соучредитель и генеральный директор группы компаний Belbiz. До основания Belbiz Татьяна проработала 8 лет в Международной финансовой корпорации над проектами, поддерживающими развитие частного сектора бизнеса. Также Татьяна имеет степень International Executive MBA в Мадридской школе бизнеса IE.

Уилл Кардвелл

Профессор, управляющий партнёр Courage Ventures Fund, основатель центра предпринимательства Aalto University. Читает лекции по предпринимательству и венчурному капиталу в Aalto University Executive Education, Aalto School of Science. Также является адъюнкт-профессором в Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina. Сейчас Уилл способствует развитию венчурной экосистемы Беларуси в рамках программы AID Venture.

«Я всерьез сфокусирован на основателях проектах. И я искренне верю, что у вас, как у основателя стартапа, нет шансов, если вы не можете свободно общаться по-английски. Что толку, что у вас прекрасное изобретение, если вы не можете о нём рассказать? Ну и, конечно, в стартапах для меня важна идея. Сильная идея, несущая пользу для общества», – рассказывает о своих приоритетах при выборе стартапов Уилл.

Кен Сингер

Кен – предприниматель, технологический руководитель, лектор университета, ментор множества стартапов в США и Европе, начальник отдела предпринимательства и технологий UC Berkeley. Ветеран мобильной индустрии, Кен создал решения, охватывающие все формы мобильной технологии, основал пять компаний в этом секторе, в т.ч. магазин приложений AppCentral. Кен успешно провел эту компанию через сложные рыночные условия и несколько раундов венчурного финансирования.

Александр Галицкий

Один из основоположников российской индустрии информационных и Интернет-технологий, кандидат технических наук, автор более 100 научных трудов, изобретатель, имеющий более 30 патентов, основатель и президент компании «ЭЛВИС-ПЛЮС»,основатель и управляющий партнёр фонда Almaz Capital Partners, венчурный капиталист, бизнес-ангел. Создатель бизнес-инкубатора Runa Park, включающего фонд посевных инвестиций Runa Capital.

Джеми Нигри

Глобальный руководитель коммерческого развития и платежей Wargaming. Джеми отвечает за поиск и развитие новых источников дохода для Wargaming во всем мире. Он работает с такими партнерами, как Facebook, Google, Amazon / Twitch, mCommerce. До работы в Wargaming Джеми успел трижды основать и продать успешные компании – все это происходило на трех континентах. Работал по найму в компаниях-разработчиках игр, развивал команду, выросшую с 4 до 2800 человек за 9 месяцев.

Патрик Халфорд

Директор по развитию Нордической экосистемы роботики, IBM. Проработав в IBM более 15 лет, Патрик Хэлфорд часто делится своим опытом, обучает системному подходу к новым технологиям и развитию технологичного бизнеса. Особое внимание он уделяет робототехнике, беспилотным технологиям и здравоохранению. Патрик – истинный евангелист IT-прогресса, помогающий решать сложные задачи во всех отраслях. В буквальном смысле он выступает проводником между людьми и технологиями. В своем выступлении Патрик поможет представить вам мир, в котором мы идем вперед, благодаря новым технологиям, и научит вас тому, как использовать наработки глобальных экосистем в ежедневной работе. Он познакомит участников Venture Day с некоторыми конкретными инструментами, которые лично он использует в работе с клиентами.

Юха Руохонен

Юха – партнер венчурного фонда Superhero Capital, инвестирующего в разработку ПО для b2b сектора в Финляндии и странах Балтии. Для фонда в приоритете начинающие компании с амбициозными основателями. В шутку Юху называют «сержантом строевой подготовки» Startup Sauna в северной Европе и России. Как говорит сам Юха, «я сержант строевой подготовки, и я заставлю их пройти через кровь, пот и слезы, чтобы подготовить их к выходу на глобальные рынки». Вместе с коллегами из AES Юха основал акселерационную программу Startup Sauna и стал её первым тренером. Сейчас он возглавляет тренерский состав и тренирует участников программы в выступлениях и презентациях своих проектов. С 2014 года Юха – активный участник самой большой сети бизнес-ангелов в Финляндии.

Мантас Алексиевас

Ментор, seed program manager Google. «На протяжении многих лет я был свидетелем того, как цифровые технологии начали кардинально менять бизнес-процессы, отрасли экономики, и просто развиваться в других направлениях», – говорит Мантас. Уже более 3 лет Мантас работает в компании Google. Начинал свою работу в ирландском офисе компании, где работал в партнерстве с крупными агентствами по контекстной рекламе и аналитике. Сегодня Мантас работает в Литве, он помогает стартапам и малому бизнесу найти клиентов, налаживает партнёрство между стартапами и корпорациями.

Евгений Невгень

Генеральный директор и соучредитель Masquerade Technologies, Inc., член совета директоров Split Metrics. На хакатоне Garage 48 в конце 2015 года Евгений вместе с командой представили приложение MSQRD, а в марте 2016 года Facebook купил этот стартап. По версии «Ежедневника» Евгений занимает 35 место в рейтинге «ТОП-200 бизнесменов Беларуси».