МИНСК, 29 мар — Sputnik. Три компании из США, специализирующиеся на производстве металлопродукции, подали в министерство торговли США иск, где требуют проведения антидемпингового расследования импорта стальной и углеродистой катанки из десяти стран, среди которых и Беларусь, сообщает Platts (агентство ценовой и рыночной информации по рынкам энергоносителей, сельхозпродукции, нефтехимии и металлургии).

По данным агентства, иск подали такие компании из США, как Gerdau Long Steel North America, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel. Под расследование они просят поместить импорт катанки из углеродистой и легированной стали из десяти стран: Беларуси, Великобритании, Испании, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины, ЮАР и Южной Кореи.

"Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам", — цитирует Platts выдержки из иска американских металлургов.

В иске приводятся данные таможенных органов США, согласно которым в 2016 году в страну было импортировано порядка 1,42 миллиона тонн катанки, из них на указанные десять стран приходится 45%. При этом отмечается, что средняя цена упала на 32%.

В иске также приводятся расчеты американских компаний по демпинговой марже. Для Беларуси она составляет 179,07-304,94%, для РФ — 216,5-821,4%, для Украины — 21,64%-61,64%.

Теперь Минторг США в течение 20 дней должен принять решение о начале антидемпингового и компенсационного расследования по иску. Комиссия по международной торговле, в свою очередь, в течение 45 дней должна вынести предварительное решение относительно нанесения импортными поставками ущерба или угрозы нанесения ущерба национальным производителям.

В целом американские металлурги рассчитывают, что окончательное решение о введении антидемпинговых и компенсационных пошлин будет принято весной 2018 года.

Как ранее сообщал Sputnik, в конце 2016 года ЕС ввел пошлины на импорт металлической арматуры из Беларуси, чтобы противодействовать низким ценам. Пошлины были введены сроком на полгода, расследование продолжается, окончательное решение о введении пошлин на срок до пяти лет должно быть принято до 20 июня.

В Беларуси единственным производителем стальной катанки является Белорусский металлургический завод.