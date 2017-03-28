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После освобождения Наталью Папкову снова отвезли на психиатрическую экспертизу

29.03.2017 15:13 — Новости Экономики | Tut.by  
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29 марта брестскую активистку Наталью Папкову задержали на выходе из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста и отвезли на психиатрическую экспертизу, сообщает лишенный регистрации белорусскими властями правозащитный центр «Весна».


По данным правозащитников, после прохождения экспертизы Наталью отпустили домой. Но ей выписали новую повестку в милицию на 31 марта этого года за участие в акции протеста 17 февраля.

Наталью Папкову ранее задерживали 3 марта после второго несанкционированного «Марша нетунеядцев», который прошел 26 февраля в Бресте. Выходные она провела в психиатрическом стационаре областного психоневрологического диспансера, а в понедельник, 6 марта, ее выпустили.


Активистку «Молодой Беларуси» вновь задержали 22 марта на железнодорожном вокзале. В тот день Наталья Папкова собиралась ехать в Минск, чтобы принять участие в акции ко Дню Воли.

24 марта в суде Ленинского района города Бреста рассмотрели материалы дела об административном правонарушении в отношении Натальи Папковой за участие в несанкционированном мероприятии и назначили 7 суток ареста.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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После прохождения экспертизы Наталью отпустили домой.

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