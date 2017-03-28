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После освобождения Наталью Папкову снова отвезли на психиатрическую экспертизу
29.03.2017 15:13 — Новости Экономики | Tut.by
29 марта брестскую активистку Наталью Папкову задержали на выходе из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста и отвезли на психиатрическую экспертизу,
По данным правозащитников, после прохождения экспертизы Наталью отпустили домой. Но ей выписали новую повестку в милицию на 31 марта этого года за участие в акции протеста 17 февраля.
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После прохождения экспертизы Наталью отпустили домой.
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