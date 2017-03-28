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Специализированное ремонтно-строительное управление Витебска объявлено банкротом
29.03.2017 13:40 — Новости Экономики | Tut.by
10 марта экономический суд Витебской области вынес решение о банкротстве Дочернего коммунального производственного унитарного предприятия «Специализированное ремонтно-строительное управление Витебска».
Напомним, что в 2014 году к предприятию присоединили находящуюся в бедственном положении мебельную фабрику «Заря». Однако, рассчитавшись с кредиторами фабрики, СРСУ само оказалось в долгах.
В ноябре 2016 года работники управления обратились на прямую телефонную линию к главному инспектору по Витебской области Александру Позняку с просьбой сохранить предприятие. Но уже через несколько дней состоялось первое заседание экономического суда о признании СРСУ банкротом.
По решению суда Специализированное ремонтно-строительное управление Витебска должно быть ликвидировано до 9 марта 2018 года. Сейчас предприятие имеет имущество на 384 391 рубль. Первые торги по его продаже состоятся 4 апреля, на аукцион будут выставлены несколько грузовиков, экскаватор и капитальное строение площадью 637 квадратных метров на улице Софьи Панковой.
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10 марта экономический суд Витебской области вынес решение о банкротстве Дочернего коммунального производственного унитарного предприятия "Специализированное...
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