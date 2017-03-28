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Курсы валют: доллар и российский рубль подорожали
29.03.2017 15:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 мар — Sputnik. Доллар и российский рубль подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.
Нацбанк установил официальные курсы валют на четверг:
Таким образом, доллар и российский рубль на торгах 29 марта подорожали, каждая из валют прибавила по 0,09%. Российский рубль вновь достиг своего максимального за долгое время значения. Стоимость евро в Беларуси несколько снизилась.
В целом к корзине валют белорусский рубль в среду подешевел на 0,08%.
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Курс евро к белорусскому рублю по итогам торгов в среду немного снизился.
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