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Курсы валют: доллар и российский рубль подорожали

29.03.2017 15:12 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 мар — Sputnik. Доллар и российский рубль подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют на четверг:

  • Доллар США — 1,8748
  • Евро — 2,0347
  • 100 российских рублей — 3,2911

Таким образом, доллар и российский рубль на торгах 29 марта подорожали, каждая из валют прибавила по 0,09%. Российский рубль вновь достиг своего максимального за долгое время значения. Стоимость евро в Беларуси несколько снизилась.

В целом к корзине валют белорусский рубль в среду подешевел на 0,08%.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Курс евро к белорусскому рублю по итогам торгов в среду немного снизился.

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