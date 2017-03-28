МИНСК, 29 мар — Sputnik. Доллар и российский рубль подорожали по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду.

Нацбанк установил официальные курсы валют на четверг:

Доллар США — 1,8748

Евро — 2,0347

100 российских рублей — 3,2911

Таким образом, доллар и российский рубль на торгах 29 марта подорожали, каждая из валют прибавила по 0,09%. Российский рубль вновь достиг своего максимального за долгое время значения. Стоимость евро в Беларуси несколько снизилась.

В целом к корзине валют белорусский рубль в среду подешевел на 0,08%.