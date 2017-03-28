В Беларусь прибыла первая партия нефти, закупленная в Иране: 80 тысяч тонн персидского "черного золота" поступили на Мозырьский НПЗ по железной дороге из Одесского порта.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь получила первую партию иранской нефти: сколько это стоит?

— Константин Васильевич, на ваш взгляд, насколько для Беларуси выгодны поставки нефти из Ирана, учитывая цену и все возможные логистические и прочие накрутки?

— Беларусь всегда получала нефть из России на особых условиях. То есть не по цене мирового рынка. Россия осуществляет эти поставки по известным, согласованным схемам. Если мы, например, продаем нефть в Европу по ценам мирового рынка, то ценообразование по Беларуси строится по другой формуле. Мы вычитаем значительную часть тех доходов, которые могли бы получить. В том числе и налогов. Экспортной пошлиной, например, поставки нефти в Беларусь не облагаются.

В этом плане российская нефть — изначально более выгодна для Беларуси. Все прекрасно понимают, что ни одна страна мира, кроме России, не будет поставлять нефть в Беларусь по какой-то особой формуле.

То есть уже это делает любые другие поставки — в том числе из Ирана или из Венесуэлы — нерентабельными. Напомню, что несколько лет назад президент РБ Александр Лукашенко активно интересовался венесуэльской нефтью.

— А почему, по-вашему, не удалось наладить нефтяное сотрудничество с Венесуэлой?

— Любая другая, нероссийская нефть будет заведомо более дорогой. Еще раз повторю: потому что Беларусь у России нефть покупает не на рынке.

Но даже если бы у нас были рыночные отношения, все равно, конечно, наша нефть оказалась бы более выгодной, чем иранская, потому что российская логистика более понятна и удобна. Идут поставки по трубе в страну, достаточно близкую к нам. В то время как из Ирана нужно эту нефть доставить через Турцию, перевезти через Черное море, загрузить в хранилища Одесского порта, потом везти через Украину. Естественно, логистика гораздо более сложная.

Но есть еще масса других факторов. Потребность Беларуси в нефти оценивается в 23-24 миллиона тонн. Если исходить из нынешних реалий, то Россия сегодня поставляет примерно 18 миллионов тонн. И Минску нужно 6 миллионов тонн где-то найти. Это гигантский объем! И давайте сравним 6 миллионов тонн и 80 тысяч, поступивших из Ирана. То есть контракт, от которого столько шума, в реальности — просто ни о чем. Эти объемы погоды не сделают.

— То есть постоянные поставки нефти из Ирана — фантастика?

— Я думаю, что мы имеем дело с очередной пиар-акцией.

А ведь Россия готова была изменить формулу газовых поставок. Там весь вопрос был в том, чтобы Беларусь погасила газовый долг.

— А какова была цена этого вопроса?

— 300 миллионов долларов. При этом Минск потерял гораздо больше. Потому что в итоге Россия сократила поставки в 2017 году.

— Говорят, что Иран поставил нефть еще более дешево, чем Россия. Потому что Иран не в ОПЕК.

— Я лично не видел никаких официальных заявлений. Если посмотреть сайт Национальной иранской нефтяной компании, то там нет вообще никаких сообщений об этом, кроме перепечатки сообщения западных агентств. По какой цене они поставили? Никакой собственной информации Иран не дает.