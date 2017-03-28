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Семашко анонсировал встречу Лукашенко и Путина
29.03.2017 16:17 — Новости Экономики | Tut.by
Работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС обсудят 3 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии выставки «Белтекслегпром-2017. Весна», передает
Владимир Семашко констатировал, что Россия остается основным торговым рынком для Беларуси.
«Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в Евразийский экономический союз. Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике», — отметил вице-премьер.
Говоря о работе, проделанной государствами — членами ЕАЭС с момента подписания договора о создании союза, Владимир Семашко отметил, что пока не все вопросы решены.
«Не могу констатировать, что все благоприятно и все движется в нужном направлении, поэтому тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств. Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках Евразийского экономического союза», — сказал Семашко.
Последний раз президенты Беларуси и России
В феврале 2017 года Владимир Путин и Александр Лукашенко
В конце февраля президент Беларуси
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По его словам, президенты обсудят 3 апреля работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС.
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