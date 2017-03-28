Работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС обсудят 3 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на открытии выставки «Белтекслегпром-2017. Весна», передает БЕЛТА .



Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: пресс-служба президента Беларуси

Владимир Семашко констатировал, что Россия остается основным торговым рынком для Беларуси.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в Евразийский экономический союз. Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике», — отметил вице-премьер.

Говоря о работе, проделанной государствами — членами ЕАЭС с момента подписания договора о создании союза, Владимир Семашко отметил, что пока не все вопросы решены.

«Не могу констатировать, что все благоприятно и все движется в нужном направлении, поэтому тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств. Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках Евразийского экономического союза», — сказал Семашко.

Последний раз президенты Беларуси и России встречались в ноябре 2016 года в Кремле. Ожидалось, что стороны обсудят накопившиеся проблемы между странами — от нефтегазового конфликта до продовольственных вопросов, однако никаких заявлений после визита не последовало.

В феврале 2017 года Владимир Путин и Александр Лукашенко планировали провести отдельную встречу на полях саммита Союзного государства. Однако в Москву на переговоры «по вопросам белорусско-российского сотрудничества» отправилась правительственная делегация во главе с вице-премьером Владимиром Семашко.

В конце февраля президент Беларуси провел неделю в Сочи , но с президентом России не встречался.