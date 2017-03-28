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Ехал в автобусе или автозаке? Анархист Дедок получил 10 суток за День Воли по выходу из больницы
29.03.2017 18:06 — Новости Экономики | Tut.by
В суде Партизанского района Минска на 10 суток ареста осудили бывшего политзаключенного Николая Дедка. Его задержали на Дне Воли, милиция составила протоколы за участие в неразрешенном митинге и неповиновение милиции. Вот только суд начался лишь в среду — предыдущие дни минчанин провел в больнице. Настаивает, что его избили сотрудники ОМОН.
Процесс вел судья Иван Невмержицкий. Ходатайство о ведении фото- и видеосъемки он не удовлетворил.
На лице задержанного Николая Дедка виден синяк под глазом. Кроме этого медики диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму легкой степени «от 25.03.17», сотрясение мозга, ушибы лица и затылка. В хирургическое отделение БСМП он попал утром 26-го марта и провел там три дня.
Милиция составила на Дедка протоколы по ст. 23.34 (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий) и ст. 23.4 КоАП (Неповиновение требованию милиции). За последнее вины не признает.
С момента задержания прошло 72 часа и парня должны были освободить. Но этого не произошло, а суд отконил такое ходатайство со стороны адвоката.
По словам минчанина, его задержали примерно в 13.45 в районе улицы П. Бровки, но в протоколах указано время на два часа позже. Не отрицает, что выкрикивал лозунги, в том числе «Нет декрету № 3, Лукашенко уходи» — а через 300 метров его уже забрали в автозак.
— Омоновец, который сидел рядом, периодически бил кулаком по голове, — объяснил свои травмы Николай Дедок.
У сотрудников органов другая версия, они выступили свидетелями в суде.
— Около 15.30 по улице Козлова, 2 заметил его, подошел с коллегой, предупредил [о том, что акция не санкционирована] и попросил покинуть место. Не отреагировал, поэтому мы приняли решение его задержать. При задержании мужчина сопротивлялся, упирался ногами, поэтому к нему была применена физическая сила, — рассказал омоновец Сергей Пилейко. По его воспоминаниям, парень цеплялся за его форму, у надписи «ОМОН».
— В чем выражалось участие Дедка в акции? — уточнила адвокат задержанного.
— В выкрикивании лозунгов, — ответил свидетель.
— Каких?
— Не помню, их много было. (…)
— Предпринимали ли вы какие-то действия, чтобы установить очевидцев противоправных действий Дедка?
— Нет.
— Почему?
— Не было времени.
— В ваши обязанности это входит?
— Да.
— Так почему не нашли очевидцев?
— Не было времени.
— В отношении вас было применено административное взыскание?
— Нет. У нас не было времени.
Второй свидетель, омоновец Сергей Совенок подтвердил, что Дедок выкрикивал лозунги (какие именно — не помнит). Говорит, задержанного везли в зеленом автобусе (а не в автозаке, как говорил коллега).
И, по словам обоих свидетелей, кроме Дедка и водителя в салоне никого больше не было.
Хотя сам Николай Дедок в тот день попал на селфи из автозака с другими людьми — явно не сотрудниками органов. Говорит, всего там было около 20 человек.
Выяснилось, что отец Николая Дедка уже обратился с заявлением об избиении сына в Следственный комитет. Проводится проверка.
Решение судьи Ивана Невмержицкого - 10 суток административного ареста.
При этом содержание под стражей решено исчислять не с 25 марта, а 29-го. Оказалось, именно так милиция датировала протокол о задержании Дедка (то есть через четыре дня после Дня воли, по выходу из больницы).
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После задержания сотрудниками ОМОН медики диагностировали у минчанина ЧМТ, сотрясение мозга и ушибы. По этому факту проводится проверка.
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