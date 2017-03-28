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Правящая партия Евросоюза приняла БХД как наблюдателя в свои ряды
29.03.2017 18:36 — Новости Экономики | Tut.by
«Белорусская христианская демократия», партия, много лет пытающаяся зарегистрироваться в Беларуси, получила статус наблюдателя в Европейской народной партии — правящей партии ЕС. Об этом сообщает
Статус наблюдателя — максимальный для партии из страны, которая не является членом Евросоюза. Из белорусских партий такой статус имеет ОГП.
Решение о вступлении БХД в ЕНП первоначально не было в повестке дня конгресса, этот вопрос должен был рассматриваться на летней сессии. Решение перенесли на эту сессию в качестве реакции «на беспрецедентные репрессии, которые развернулись против демократических сил, в том числе против христианских демократов, в Беларуси», сообщает пресс-служба БХД.
— Это важный шаг, учитывая, что Белорусскую христианскую демократию 10 лет отказывается регистрировать режим Александра Лукашенко. Членство в Европейской народной партии дает больше возможностей для всех белорусских демократических сил на солидарность с Беларусью, — отметил Рымашевский.
Напомним, что Европейская народная партия — крупнейшая политическая сила ЕС, которая объединяет в своих рядах христианско-демократические и правоцентристские партии. Представители ЕНП возглавляют Европарламент (Антонио Таяни), Еврокомиссию (Жан-Клод Юнкер) и Совет ЕС (Дональд Туск).
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Статус наблюдателя - максимальный для партии из страны, которая не является членом Евросоюза. Из белорусских партий такой статус имеет ОГП.
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