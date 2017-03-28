Объединение ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно» в одно предприятие неизбежно. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии выставки «Белтекслегпром-2017. Весна», передает корреспондент БЕЛТА.



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«Считаю, что это должно быть единое предприятие. В прошлом году мы закончили модернизацию „Камволя“, за счет нового оборудования в разы увеличилась производительность предприятия. При этом высвободились площади, поэтому на них и надо совмещать камвольное и суконное производство», — сказал Владимир Семашко.

По его словам, предложения по объединению предприятий будут рассматриваться в правительстве и Администрации президента. «Объединение будет на благо для обоих предприятий», — считает вице-премьер.

«Решение может быть принято уже в этом году. Но, может быть, и подождем, чтобы „Камволь“ немного раскрутился после модернизации. Но потом объединение неизбежно, это мое мнение», — добавил Владимир Семашко.

Правительство ставит перед руководством ОАО «Камволь» задачу выпускать продукцию среднего и премиум-сегмента, заявил Семашко.

«Мы вложили $ 107 млн в модернизацию предприятия. Сейчас оно оснащено самым современным оборудованием. Будем развивать, повышать объемы производства. Но главное, что мы ставим задачу уйти из низкого ценового сегмента в сегменты средний и премиум. Это нужно и нашим потребителям, и в целях экспорта», — отметил Владимир Семашко.

По его словам, серьезная реконструкция стоимостью около $ 60 млн предстоит ОАО «Моготекс». В следующем году должна завершиться модернизация крупнейшего в стране обувного холдинга «Марко».

«Можно долго продолжать перечисление модернизированных предприятий. Я назвал только самые крупные. Но мелкие и средние компании должны также развиваться. Для них должны быть созданы все необходимые условия», — сказал Владимир Семашко.