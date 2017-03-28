﻿ Семашко: Объединение ОАО "Камволь" и "Сукно" неизбежно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семашко: Объединение ОАО "Камволь" и "Сукно" неизбежно

29.03.2017 19:59 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Объединение ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно» в одно предприятие неизбежно. Об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Семашко на открытии выставки «Белтекслегпром-2017. Весна», передает корреспондент БЕЛТА.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Считаю, что это должно быть единое предприятие. В прошлом году мы закончили модернизацию „Камволя“, за счет нового оборудования в разы увеличилась производительность предприятия. При этом высвободились площади, поэтому на них и надо совмещать камвольное и суконное производство», — сказал Владимир Семашко.

По его словам, предложения по объединению предприятий будут рассматриваться в правительстве и Администрации президента. «Объединение будет на благо для обоих предприятий», — считает вице-премьер.

«Решение может быть принято уже в этом году. Но, может быть, и подождем, чтобы „Камволь“ немного раскрутился после модернизации. Но потом объединение неизбежно, это мое мнение», — добавил Владимир Семашко.

Правительство ставит перед руководством ОАО «Камволь» задачу выпускать продукцию среднего и премиум-сегмента, заявил Семашко.

«Мы вложили $ 107 млн в модернизацию предприятия. Сейчас оно оснащено самым современным оборудованием. Будем развивать, повышать объемы производства. Но главное, что мы ставим задачу уйти из низкого ценового сегмента в сегменты средний и премиум. Это нужно и нашим потребителям, и в целях экспорта», — отметил Владимир Семашко.

По его словам, серьезная реконструкция стоимостью около $ 60 млн предстоит ОАО «Моготекс». В следующем году должна завершиться модернизация крупнейшего в стране обувного холдинга «Марко».

«Можно долго продолжать перечисление модернизированных предприятий. Я назвал только самые крупные. Но мелкие и средние компании должны также развиваться. Для них должны быть созданы все необходимые условия», — сказал Владимир Семашко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство ставит перед руководством ОАО "Камволь" задачу выпускать продукцию среднего и премиум-сегмента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Правящая партия Евросоюза приняла БХД как наблюдателя в свои ряды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика