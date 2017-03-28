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Контактная группа по Укрине договорилась о прекращении огня на Донбассе
29.03.2017 20:25 — Новости Экономики | Tut.by
Достигнуты договоренности о прекращении огня на востоке Украины с 1 апреля в связи с пасхальными праздниками. Об этом заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
Подводя итоги заседания трехсторонней контактной группы, Мартин Сайдик проинформировал, что «стороны сегодня, в частности, договорились о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения 1 апреля, а также о разведении сил и средств с станице Луганская 6 апреля».
В этой связи было принято заявление ТКГ, в котором говорится, что контактная группа и представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины приветствуют решимость всех участников минского процесса обеспечить полное соблюдение режима прекращения огня в связи с предстоящими пасхальными праздниками, которое вступит в силу в субботу, 1 апреля, в полночь.
Участники также согласились содействовать существенному ускорению процедуры пересечения линии соприкосновения в пунктах въезда-выезда. Речь, в частности, идет об увеличении численности персонала, продлении времени работы пунктов пересечения в утренние и вечерние часы с 1 апреля.
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Стороны также договорились о разведении сил и средств с станице Луганская 6 апреля".
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