Министерство финансов подготовило ряд изменений в законодательство, которое регулирует белорусский рынок страхования. Как ожидается, изменения вступят в силу в этом году, рассказал 29 марта на пресс-конференции начальник главного управления страхового надзора Минфина Сергей Осенко.

По его словам, планируется отменить условия по несению затрат страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни и дополнительного пенсионного страхования только в случае их заключения с государственной страховой организацией.

«Кроме того, планируется снять запрет на заключение госорганами договоров страхования жизни только с государственными страховыми компаниями. Еще одно нововведение состоит в том, что страховщикам жизни предоставят право осуществлять весь комплекс видов страхования, направленных на защиту жизни и здоровья граждан», — рассказал представитель Минфина.

По его словам, ожидается, что все нововведения будут приняты уже в этом году. Вместе с тем конкретных изменений на страховом рынке по итогам принятия данных условий можно ожидать лишь в 2018—2019 году.

Как подчеркнула генеральный директор Белорусской ассоциации страховщиков Ирина Мерзлякова, на страховом рынке Беларуси ждут вступления в силу новых условий деятельности страховщиков. По словам главы ассоциации, ряд иностранных инвесторов уже проявляют интерес к белорусскому рынку страхования. Поэтому можно рассчитывать, что в ближайшие два-три года в Беларуси начнут работать новые страховые компании с иностранным капиталом.

Как сообщал БелаПАН, за январь-декабрь 2016 года взносы страховых организаций Беларуси составили 971,9 млн рублей. По данным Минфина, рост страховых взносов по сравнению с 2015 годом составил 18,1%.

По добровольным видам страхования за январь-декабрь 2016 года страховые взносы составили 542,1 млн рублей, что на 113,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 2016 год — 429,8 млн рублей, что на 35,7 млн рублей больше, чем годом ранее.

Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 55,8% (за январь-декабрь 2015 года — 52,1%).

За январь-декабрь 2016 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 537,4 млн рублей и превысили данный показатель за аналогичный период 2015 года на 64,8 млн рублей. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 55,3% (за 2015 год — 57,4%).

За январь-декабрь 2016 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 111,7 млн рублей (за 2015 год — 144,8 млн рублей), из них 65,6 млн рублей — налоги и неналоговые платежи в бюджет, 46,1 млн рублей — платежи во внебюджетные фонды (за январь- декабрь 2015 года — 96 млн рублей и 48,8 млн рублей соответственно).