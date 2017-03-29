Открытое акционерное общество «Фирма «Вейно» подало заявление о банкротстве. Защитный период установлен до 26 апреля 2017 года, сообщается на сайте единого государственного реестра сведений о банкротстве.



Фото: pniva.by

По информации должника, кредиторская задолженность предприятия превышает дебиторскую в 28 раз и составляет 72% от стоимости активов, отметил официальный представитель областного Экономического суда Ян Клюев.

Общая сумма кредиторской задолженности фирмы «Вейно» — чуть более 16,16 тыс. рублей. Чистый убыток предприятия за 2015 год составил 2,5 млн рублей, за 2016-й — 1,419 млн рублей.

Временным управляющим «Вейно» назначен Дмитрий Улитников.

ОАО «Фирма «Вейно» находится в агрогородке «Вейно» Могилевского района. Предприятие основано в 1922 году одним из первых и сначала было молочно-мясным. В 1958 году совхоз «Вейно» стал специализированным хозяйством по производству картофеля и овощей. С 1977 года стало тепличным комбинатом, когда овощи начали выращивать в закрытом грунте.

В 1994 году руководство «Вейно» вместе с «Могилевхимволокно» открыли завод «Вейнянский родник» по выпуску безалкогольных и слабоалкогольных напитков, которые поставляли на рынки Беларуси и России. «Вейнянский родник» стал банкротом в 2012 году.

Сейчас «Вейно» — одно из крупнейших в Могилевском районе хозяйств, которое выращивает картофель, масличные, зерновые и зернобобовые культуры, овощи, плоды и ягоды, разводит крупнорогатый скот, имеет молочное хозяйство.