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Фирма "Вейно" подала на банкротство. Долги составляют 72% стоимости активов

29.03.2017 17:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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Открытое акционерное общество «Фирма «Вейно» подало заявление о банкротстве. Защитный период установлен до 26 апреля 2017 года, сообщается на сайте единого государственного реестра сведений о банкротстве.


Фото: pniva.by

По информации должника, кредиторская задолженность предприятия превышает дебиторскую в 28 раз и составляет 72% от стоимости активов, отметил официальный представитель областного Экономического суда Ян Клюев.

Общая сумма кредиторской задолженности фирмы «Вейно» — чуть более 16,16 тыс. рублей. Чистый убыток предприятия за 2015 год составил 2,5 млн рублей, за 2016-й — 1,419 млн рублей.

Временным управляющим «Вейно» назначен Дмитрий Улитников.

ОАО «Фирма «Вейно» находится в агрогородке «Вейно» Могилевского района. Предприятие основано в 1922 году одним из первых и сначала было молочно-мясным. В 1958 году совхоз «Вейно» стал специализированным хозяйством по производству картофеля и овощей. С 1977 года стало тепличным комбинатом, когда овощи начали выращивать в закрытом грунте.

В 1994 году руководство «Вейно» вместе с «Могилевхимволокно» открыли завод «Вейнянский родник» по выпуску безалкогольных и слабоалкогольных напитков, которые поставляли на рынки Беларуси и России. «Вейнянский родник» стал банкротом в 2012 году.

Сейчас «Вейно» — одно из крупнейших в Могилевском районе хозяйств, которое выращивает картофель, масличные, зерновые и зернобобовые культуры, овощи, плоды и ягоды, разводит крупнорогатый скот, имеет молочное хозяйство.

 
 
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